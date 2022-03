Gastkommentar – Homo oeconomicus Die EU-Staaten wollen Energieverbraucher entlasten – und subventionieren die Anbieter

Derzeit legen viele Länder in der EU nationale Programme auf, um die stark gestiegenen Energiepreise für Unternehmen und Privathaushalte abzufedern. Viele dieser Programme sind schon dadurch problematisch, dass sie zu breit angelegt sind.

Vor allem aber droht innerhalb der EU ein regelrechter Subventionswettlauf. Dadurch kann es zu Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt kommen, und in der Summe könnten sich die nationalen Maßnahmen gegenseitig auch mit Blick auf den Entlastungseffekt bei den Energiekosten neutralisieren.

Wenn alle EU-Länder nach und nach Energiesteuern senken oder Energiezuschüsse ausreichen, steigt die Energienachfrage, was bei kurzfristig wenig flexiblem Angebot die Nettopreise für Energie weiter nach oben treibt. Im Ergebnis kommen in diesem Fall die staatlichen Hilfen nicht den Energieverbrauchern, sondern den -anbietern zugute.

Für einzelne und vor allem kleinere Länder ist dieser Effekt vernachlässigbar, für den europäischen Wirtschaftsraum als ganzen jedoch nicht. Da für einzelne Länder wenig Anreiz besteht, sich für das große Ganze einzusetzen, ist hier die EU-Kommission gefordert: Die Wettbewerbspolitik sollte den Subventionswettlauf rasch unterbinden, insbesondere für die energieintensiven Industrien, weil dort die Wettbewerbsverzerrung durch die Subventionen besonders ausgeprägt ist.

Nur wenn höhere Energiepreise die Unternehmen in ähnlicher Weise treffen, bleibt der Wettbewerb intakt, und der Energiekostenanstieg kann marktkonform überwälzt werden. Auch die Hilfen für Privathaushalte sollten eng auf diejenigen beschränkt bleiben, die sonst an die Grenze ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit kämen. Nur so kann die erhöhte Unsicherheit bei der Energieversorgung über das Preissystem sachgerecht ausreguliert werden.

Der Autor ist Vizepräsident und Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Prof. Dr. Stefan Kooths

Die EU hat sich beim Beschluss über die Russland-Sanktionen sehr geschlossen gezeigt. Auf diese Geschlossenheit kommt es nun auch bei der Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen an.

Hierfür ist ein koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene erforderlich. Andernfalls beschädigen nationale Alleingänge den Wettbewerb im Binnenmarkt und konterkarieren gleichzeitig das angestrebte Ziel.

