Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Europäische Zentralbank sollte aus den Fehlern der 70er lernen

Es gibt immer einen Grund, auf die Straffung der Geldpolitik zu verzichten. Die Kosten dafür können jedoch zu hoch sein, warnt Jörg Krämer.

Es ist bedenklich, dass die EZB besonders auf die südlichen Mitgliedsländer schielt, die sich niedrige Zinsen wünschen, um ihre hohen Schulden leichter bedienen zu können. (Foto: dpa) EZB in Frankfurt

Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am Donnerstag ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekannt. Bei dem Treffen steht der EZB-Rat einer hohen Inflation von 7,5 Prozent gegenüber, die eine Zinserhöhung nahelegt.

Auf der anderen Seite lässt der Ukrainekrieg Konjunktursorgen aufkeimen, was für eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik spricht. Vor ähnlichen Widersprüchen standen die Zentralbanken in den 70er-Jahren. Jetzt kommt es darauf an, dass die EZB die richtigen Lehren aus den damaligen Fehlern zieht.

Die Wirtschaftspolitik der 70er-Jahre war geprägt vom Keynesianismus. Diese Denkschule will durch Konjunkturprogramme und eine expansive Geldpolitik Rezessionen vermeiden und für eine niedrige Arbeitslosigkeit sorgen.

An dieser Nachfragepolitik hielten die westlichen Regierungen auch nach dem Ölpreisschock von 1973 fest, obwohl der Westen im Austausch für teurere Energie mehr Güter an die Ölförderländer liefern musste und das gesamtwirtschaftliche Angebot sank. Eine staatlich angekurbelte Nachfrage stieß auf ein ölpreisbedingt gesunkenes Angebot, was die Inflation anfachte.

