Gastkommentar – Homo Oeconomicus Die Europäische Zentralbank trägt die Verantwortung für die Inflation

Die europäische Notenbank hat sich zu sehr auf einseitige Analysen und die eigene Glaubwürdigkeit verlassen, meint Daniel Stelter. Es wird Zeit für mehr Einsatz gegen die Inflation.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). (Foto: dpa) Christine Lagarde

„Wenn es regnet und man wird nass, ist ohne Zweifel der Regen daran schuld. Aber auch man selbst, wenn man seinen Regenschirm nicht benutzt“. So bringt der an der London School of Economics lehrende Ricardo Reis seine Kritik an der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den Punkt. Anders als viele Ökonomen hierzulande, die die EZB mit Blick auf die stark gestiegene Inflation für unschuldig halten oder gar die erneute und anhaltende Intervention am Anleihemarkt zugunsten hoch verschuldeter Länder wie Italien begrüßen, sieht Reis ein anhaltendes Versagen der Notenbank.

Nachdem Reis seine Analyse in verschiedenen Diskussionsforen von Notenbanken vorgestellt hat, ist sie nun unter dem Titel: „The Burst of High Inflation in 2021–22: How and Why Did We Get Here?“ nachzulesen, auf deutsch: „Der Ausbruch der hohen Inflation in den Jahren 2021–22: Wie und warum kam es dazu?“.