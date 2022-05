Gastkommentar – Homo oeconomicus Die EZB wählt den falschen Weg aus der ultralockeren Geldpolitik

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die wirtschaftliche Lage im Euro-Raum dramatisch verändert. Geldpolitisch besonders bedeutsam ist der Anstieg der Kerninflationsrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel außen vor bleiben. Sie bildet die tieferliegende Inflationsdynamik ab und hat sich in nur einem halben Jahr auf 3,9 Prozent nahezu verdoppelt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat darauf bisher kaum reagiert. Sie will als ersten Schritt im dritten Quartal die Anleihekäufe auslaufen lassen und dann „einige Zeit später“ über Zinserhöhungen entscheiden.

Man muss keine Hyperinflation prognostizieren, um das Festhalten an einem negativen Leitzins zu hinterfragen, der 2014 zur Abwehr von Deflationsgefahren eingeführt worden war. Zugleich muss man sich allerdings auch die Frage stellen, ob es in Anbetracht einer Konjunktur, die durch hohe Energiepreise, fehlende Zulieferungen und die allgemeine Unsicherheit geschwächt ist, sinnvoll ist, jetzt die Zinsen zu erhöhen.

Für die Wirkungen der Geldpolitik kommt es auf die Realzinsen an – also der Nominalzins bereinigt um die Inflation. Hält die EZB die Nominalzinsen bei steigenden Inflationserwartungen konstant, sinken die Realzinsen tiefer in den negativen Bereich und die Geldpolitik wird immer expansiver.

Eine Zinsanhebung um einen halben Prozentpunkt würde lediglich dafür sorgen, dass der Rückgang der Realzinsen abgemildert wird und die Ausrichtung der Geldpolitik in etwa unverändert bleibt.

EZB sollte aus Negativzinspolitik aussteigen

Die EZB sollte deshalb ihr Skript für den Ausstieg aus einer sehr expansiven Geldpolitik auf den Prüfstand stellen. Sie sollte so schnell wie möglich aus der Negativzinspolitik aussteigen, aber grundsätzlich an Anleihekäufen festhalten. Damit hätte sie zwei unabhängige Instrumente, um den Ausstieg möglichst friktionsfrei zu bewerkstelligen.

Mit dem Leitzins steuert die EZB die Zinsen am Geldmarkt, wo die Banken sich mit Liquidität versorgen. Wenn sie die Anleihekäufe weiterführt, aber in ihrer Höhe nicht mehr im Voraus festlegt, kann sie diese zur Stabilisierung der längerfristigen Zinsen am Kapitalmarkt einsetzen.

Peter Bofinger ist Ökonomieprofessor an der Universität Würzburg und war Mitglied des Sachverständigenrats. Der Autor

Damit könnte sie unvorhersehbare Ausschläge vermeiden. Die Strategie der Bank von Japan ist Beispiel für eine gleichzeitige Steuerung von kurzfristigen und langfristigen Zinsen, die man als „yield curve control“ bezeichnet.

Dazu müsste die EZB keine Zielwerte für Kapitalmarktzinsen vorgeben. Es würde ausreichen, wenn sie bei ungeordneten Entwicklungen mit Anleihekäufen aktiv wird.

Mit einem Ende der Negativzinsen würde die EZB das notwendige Signal setzen, dass sie sich des geänderten Umfelds bewusst ist. Mit der Ankündigung eines Sicherheitsnetzes für den Kapitalmarkt könnte sie gleichzeitig die Risiken und Nebenwirkungen in engen Grenzen halten.

