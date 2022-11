Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Gaspreisbremse für industrielle Verbraucher verschwendet öffentliche Mittel

Angesichts der hohen Kosten für Gas geraten viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Bundesregierung will helfen – aber davon profitieren auch die Falschen, warnt Tom Krebs.

Das Ludwigshafener Unternehmen würde stark von der Gaspreisbremse profitieren. (Foto: AP) BASF-Fabrik

Die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme hat vergangene Woche ihren Abschlussbericht mit einer Empfehlung zur Ausgestaltung der Gaspreisbremse vorgelegt. Der Vorschlag für industrielle Verbraucher beinhaltet ein staatliches Milliardengeschenk für Konzerne wie BASF, das den Beschäftigten in Deutschland nicht helfen wird.

Die Empfehlung der Kommission sieht ein festes Kontingent an Erdgas für die größeren Industrieunternehmen vor, das zu einem reduzierten Preis von sieben Cent pro Kilowattstunde erworben werden kann. Die Unternehmen können das subventionierte Erdgas entweder für den eigenen Verbrauch nutzen oder weiterverkaufen.

Wie wird BASF auf dieses Angebot reagieren? Das Unternehmen wird wahrscheinlich das subventionierte Erdgas für einen höheren Preis am Markt verkaufen und die Differenz als Gewinn verbuchen, ohne seine Produktionsentscheidungen zu ändern. Es wird also weiterhin wie geplant die Produktion in Ludwigshafen herunter- und in den Betriebsstätten in den USA hochfahren. Diese staatliche Subvention ist also gut für die BASF-Aktionäre, bringt aber den BASF-Beschäftigten nichts.