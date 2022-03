Gastkommentar – Homo oeconomicus Die hohe Inflation ist kein Grund für eine Zinserhöhung

Die Lage in Europa ist in vielen Bereichen anders als in den USA. Deshalb ist eine Leitzinserhöhung wie dort bei uns nicht gerechtfertigt, meint Philipp Heimberger.

Das Lohnwachstum müsste auf drei Prozent steigen, um den Inflationsausblick der EZB nachhaltig zu beeinflussen. (Foto: dpa) EZB

Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) der amerikanischen Notenbank bei Zinserhöhungen nacheifern? Die Federal Reserve (Fed) hob die Leitzinsen Mitte März um 0,25 Prozentpunkte an; weitere Zinserhöhungen sollen folgen. Doch die Situation in der Euro-Zone unterscheidet sich massiv von der in den USA. Die EZB sollte aus fünf Gründen eine eigenständige, expansivere Geldpolitik betreiben.

Erstens war die US-Inflation im vergangenen Jahr durchgängig markant höher, und die Preise stiegen auf breiterer Front als in der Euro-Zone. In Europa ist die Inflation viel stärker von den Energiepreisen getrieben als in den USA.

Zweitens sind die gestiegenen Energiepreise großteils durch den Krieg in der Ukraine zu erklären. Dazu kommt, dass Lieferkettenprobleme weiterhin eine Rolle spielen: In mehreren chinesischen Millionenstädten wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie Lockdowns verhängt. Dies trifft auch den Technologiesektor; so sind etwa Lieferungen von Chips für den Fahrzeug- und Maschinenbau beeinträchtigt.