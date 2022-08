Gastkommentar – Homo oeconomicus Die krisenbedingte Produktionsumstellung muss als Chance für die Klimapolitik verstanden werden

Corona-Pandemie und Ukraine-Krise haben eine Umstellung der Produktion erzwungen. Diese muss nun zur Bewältigung der Klimakrise genutzt werden, mahnt Lena Sellgren.

Wir müssen den Schwung nutzen und dafür sorgen, dass Lieferkapazitäten und Qualifikationen in Branchen gesichert werden, die für den grünen Wandel entscheidend sind. (Foto: dpa) Hamburg Hafen

Dieser Sommer erinnert uns mit seinen Hitzerekorden daran, wie verwundbar wir in der Klimakrise sind. Über Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird seit Jahren diskutiert, aber in den Vorstandsetagen, Managementteams und Regierungen in ganz Europa bekommen neue Themen Aufmerksamkeit.

Steigende Inflation, steigende Zinssätze, Unterbrechungen der Lieferketten und eskalierende geopolitische Spannungen stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Die wachsende Unsicherheit wirkt sich unmittelbar auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen aus. Sie werden in der Regel in die Zukunft verschoben.

Wir alle wissen jedoch, dass umfangreiche Investitionen zur Bekämpfung der Klimakrise erforderlich sind – und zwar jetzt und nicht erst morgen. Und die Krisen sollten uns nicht von den notwendigen Klimamaßnahmen ablenken, sondern uns einen zusätzlichen Impuls geben, diese umzusetzen.

>> Lesen Sie hier: Heizen mit Holz: Warum sind Holzpellets so teuer geworden?

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen