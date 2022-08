Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Organisation der Altenpflege muss sich verändern

Ein Großteil der pflegenden Personen sind Familienangehörige. Bald werden nicht mehr genug davon da sein, um die häusliche Pflege ehrenamtlich zu übernehmen, warnt Uta Meier-Gräwe.

Pflegende Angehörige werden von der Politik in Sonntagsreden gern als „Pflegedienst Nr. 1“ gelobt. In der Tat: Vier von fünf pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2020 zufolge zu Hause betreut, gepflegt, versorgt. Dabei geraten viele Pflegende an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und kämpfen mit bürokratischen Hürden.

So heißt es etwa bei der Deutschen Rentenversicherung: „Bei der Pflege durch Familienangehörige oder Verwandte gehen wir grundsätzlich davon aus, dass sie Ihre Pflege ehrenhalber ausüben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie als Pflegende dafür eine finanzielle Anerkennung erhalten.“

Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen sind Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren. Zu dem Schluss kommt ein Gutachten des Sozialverbands Deutschland (SoVD). Die Frauen sind häufig nur in meist kleiner Teilzeit erwerbstätig oder haben ihren Beruf gänzlich aufgeben müssen. Viele bleiben dadurch zeitlebens abhängig vom Ehemann oder sind auf Grundsicherung im Alter angewiesen.