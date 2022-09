Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Regierung hilft Unternehmen und Mittelschicht nicht genug

Die Politik kann Unternehmen und Haushalte nicht umfassend vor der Energiekrise schützen. Aber sie sollte diese zumindest abfedern, meint Peter Bofinger.

Während einige Verbesserungen Personen mit sehr geringen Einkommen unterstützen, fehlt es an Maßnahmen für die Mittelschicht. (Foto: dpa) Energiekrise in Deutschland

Deutschland steht vor den größten wirtschaftlichen Verwerfungen der Nachkriegszeit. Bei einer Inflationsrate, die in den kommenden Monaten die Zehn-Prozent-Schwelle überschreiten dürfte, droht eine „Winter-Rezession“, wie das Ifo-Institut schätzt. In Anbetracht dessen sollte man von der Regierung nicht nur ein „You’ll never walk alone“, sondern vielmehr ein „Whatever it takes“ erwarten.

Doch davon ist bei dem beschlossenen Entlastungspaket wenig zu erkennen. Ein erheblicher Teil entfällt auf die Minderung der „kalten Progression“ bei der Einkommensteuer. Als kalte Progression werden schleichende Steuererhöhungen bezeichnet: Durch den ansteigenden Steuertarif müssen die Bürger auch dann mehr an den Fiskus zahlen, wenn ihre Gehaltserhöhung nur die Inflation ausgleicht.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Entlastung, sondern vielmehr um die Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Steuerzahler: Bei Lohnerhöhungen, die allenfalls die Kaufkraft sichern, hätte sich 2023 sonst die Steuerbelastung erhöht.