Gastkommentar – Homo oeconomicus Ein Stopp der Importe aus Russland hätte kaum kalkulierbare Konsequenzen

Berechnungen, wonach ein Energieimportstopp begrenzte Auswirkungen hätte, beruhen angesichts der hohen Unsicherheit auf heroischen Annahmen, warnt Peter Bofinger.

Was hätte ein Importstopp für Energie aus Russland für Folgen? (Foto: dpa) Gazprom-Zentrale in Berlin

Nach den furchtbaren Ereignissen in Butscha werden Forderungen nach einem sofortigen Importstopp für russische Energie lauter. Das kann keine ökonomische Entscheidung sein, aber man sollte sich der wirtschaftlichen Konsequenzen bewusst sein.

Hier gibt es zwei diametrale Positionen: BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller befürchtet die schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs und eine Zerstörung unseres Wohlstands. Demgegenüber hat eine Gruppe renommierter Ökonomen, darunter Rüdiger Bachmann und Moritz Schularick, errechnet, dass die Effekte handhabbar seien. Die Verluste beliefen sich auf maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Kann man die Auswirkungen eines in seinem Ausmaß und seiner Abruptheit so nie da gewesenen Schocks so genau berechnen? Die Autoren der Studie räumen ein, dass die Analyse von großen Änderungen im Input-Mix der Wirtschaft „zwangsläufig mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet ist“. Es ist also in hohem Maße unsicher, ob die Effekte eines Embargos handhabbar sind.