Gastkommentar – Homo oeconomicus Gaspreisbremse statt Gasumlage: Wir müssen die Bürger besser entlasten

Die Gaskrise droht die Gesellschaft zu spalten. Der Großhandelspreis für Erdgas ist von zwei Cent pro Kilowattstunde (KWh) im Frühjahr 2021 auf aktuell 20 Cent angestiegen.

Wenn der Großhandelspreis auf diesem hohen Niveau verbleibt, dann wird der Erdgaspreis für die Endkunden voraussichtlich von durchschnittlich sechs Cent pro KWh im Frühjahr 2021 auf knapp 30 Cent pro KWh im Frühjahr 2023 steigen. Dies bedeutet eine Verfünffachung der Heizkosten für die Mehrzahl der circa 20 Millionen privaten Haushalte, die eine Erdgasheizung nutzen.

Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht den sozialen Sprengstoff, der in solchen Preisanstiegen steckt. Eine Familie mit Erdgasheizung und einer 100 Quadratmeter großen Wohnung verbraucht durchschnittlich 14.000 KWh Erdgas im Jahr. Für diese Familie werden sich die jährlichen Heizkosten also von 840 Euro auf 4.200 Euro erhöhen.

Für private Haushalte mit Einfamilienhäusern ist der absolute Kostenanstieg entsprechend höher. Das bedeutet für die typische Familie in Deutschland, dass allein die Heizkosten etwa zwei Nettomonatseinkommen verschlingen werden. Das ist für viele Menschen nicht zu schaffen.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb sollte die Bundesregierung zügig eine Gaspreisbremse zur Entlastung der privaten Haushalte mit Erdgasheizung einführen, um soziale Verwerfungen im Herbst und Winter zu vermeiden.

Heizkosten würden sich nur noch ungefähr verdoppeln

Diese Gaspreisbremse muss zwei Bedingungen erfüllen. Erstens muss sie die Mitte der Gesellschaft unterstützen, ohne den Swimmingpool der Reichen zu subventionieren. Zweitens sollte die Maßnahme den Preisanstieg für alle Kunden abfedern, ohne den Anreiz zum Gassparen zu stark zu reduzieren.

Diese Überlegungen sprechen für eine Preisobergrenze, die nur für einen Grundverbrauch gültig ist. Beispielsweise könnte für einen Jahresverbrauch von bis zu 7.000 KWh ein Preis von 13 Cent pro KWh festgelegt werden. Das entspräche in etwa einer durchschnittlichen Verdopplung der Heizkosten im Vergleich zum Frühjahr 2021 für die Haushalte mit Erdgasheizung, die nicht mehr als 7.000 KWh verbrauchen.

Die meisten Haushalte mit Erdgasheizung müssten jedoch immer noch mehr als eine Verdoppelung ihrer Heizkosten hinnehmen. Eine Staffelung der preisgedeckelten Grundversorgung nach Haushaltsgröße wäre daher wünschenswert, wenn dies verwaltungstechnisch umsetzbar ist.

Bund müsste Verluste der Unternehmen kompensieren

Der Vorschlag entspricht in seinen Grundzügen dem Gaspreisdeckel, den Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) und Isabella Weber von der University of Massachusetts Amherst vorgeschlagen haben.

Eine Preisvorgabe von 13 Cent pro KWh für die Grundversorgung würde bei den Versorgungsunternehmen zu Verlusten führen, die teilweise oder gänzlich von der öffentlichen Hand getragen werden sollten. Beispielsweise kann der Staat direkte an die Gasbeschaffungspreise gekoppelte Zuschüsse an die Versorger für jede gelieferte KWh Erdgas in der Grundversorgung zahlen. Entsprechende Hilfsprogramme könnten größere Verwerfungen am Gasmarkt verhindern.

Eine Gaspreisbremse und damit verbundene staatliche Hilfen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die – wie die Hilfsprogramme in der Coronakrise – über den Haushalt des Bundes und der Länder finanziert werden sollten. Die Maßnahmen über eine Gasumlage zu finanzieren, wäre hingegen kontraproduktiv. Schließlich würde eine solche Umlage dem Entlastungsziel der Gaspreisbremse zuwiderlaufen.

