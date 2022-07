Gastkommentar – Homo oeconomicus Handelt endlich: Die Bundesregierung riskiert mit ihrer Energiepolitik den Wohlstand

Die Bundesregierung ist auf dem besten Weg, im Energiekonflikt mit Russland zu verlieren, mahnt Daniel Stelter. Nun drohe dem Land der Gasschock.

Die Abhängigkeit von russischem Gas liege nicht am überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle, sondern am unzureichenden Ausbau der erneuerbaren Energien, heißt es oft. (Foto: dpa) Gasspeicher

Vor fünf Monaten griff Russland die Ukraine an. Mit der richtigen Entscheidung, Partei zu ergreifen und Russland mit weitreichenden Sanktionen zu belegen, war klar, dass wir uns in einem Wirtschaftskrieg befinden. Dieser Krieg kann angesichts der Struktur der russischen Wirtschaft nur ein Energiekrieg sein. Embargo auf der einen Seite, Lieferstopp auf der anderen.

Die Logik des Kriegs ist ebenso klar: Es geht darum, den Gegner zu schwächen. Das kann nur über sinkende Weltmarktpreise erreicht werden. Andererseits muss alles getan werden, die eigene Verwundbarkeit zu reduzieren.

Da ohne Energie in der Wirtschaft nichts läuft, ist offensichtlich, dass die Anfälligkeit für ein Industrieland mit massiv einseitiger Beschaffungspolitik wie im Falle Deutschlands erheblich ist. Egal was ökonomische Modelle sagen, es ist ein Krisenszenario, das man lieber nicht in der Praxis ausprobiert.