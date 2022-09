Deutschland zahlt, damit Italien seine Staatsschuld problemlos weiter bedienen kann. Italiener sind reich genug, das selbst zu schultern, kritisiert Daniel Stelter.

Wie damals erwartet, hat sich Deutschland mit Blick auf den Euro und Italien dafür entschieden, alles zu tun, was erforderlich ist, um den Euro zu erhalten. (Foto: dpa) Skyline Frankfurt mit der EZB

Vor zehn Jahren haben Analysten der Bank of America in der Studie „Game Theory and Euro Breakup Risk Premium” die Optionen für den Verbleib Italiens im Euro durchgerechnet.

Das Ergebnis war eindeutig: Aus deutscher Sicht ist ein Verbleib Italiens zu bevorzugen, vor allem mit Blick auf die Sicherung der Absatzmärkte. Aus italienischer Sicht hingegen wäre es am besten, zunächst Transfers zu erhalten und danach auszusteigen.

Wie damals erwartet, hat sich Deutschland mit Blick auf den Euro und Italien dafür entschieden, alles zu tun, was erforderlich ist, um den Euro zu erhalten. Manche Kritiker betonen zwar, dass es nicht genug sei. Wir hätten früher und großzügiger in eine Schulden- und Transferunion einsteigen sollen, und die Europäische Zentralbank (EZB) sollte noch deutlicher zugunsten der Südländer intervenieren.

