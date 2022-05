Gastkommentar – Homo oeconomicus Mit der teilweisen Kapitaldeckung kann die Ampelkoalition die gesetzliche Rente nicht sanieren

Die eingeplanten zehn Milliarden Euro für die Kapitaldeckung werden nicht reichen, warnt Peter Bofinger . Für das Geld gebe es bessere Verwendungsmöglichkeiten.

Die gesetzliche Rentenversicherung steht vor zahlreichen finanziellen Herausforderungen. (Foto: dpa) Rentenversicherung

Mit einer teilweisen Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) will die Ampelkoalition Rentenniveau und -beitragssatz langfristig stabilisieren. Dazu will sie noch in diesem Jahr 10 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln bereitstellen.

Doch für den Aufbau eines substanziellen Kapitalstocks braucht es weitaus mehr Geld. Es müssen also entweder die Versicherungsbeiträge oder der Bundeszuschuss erhöht oder aber merkliche Leistungseinschnitte vorgenommen werden.

Höhere Rentenbeiträge dürften auf absehbare Zeit kaum zu vermitteln sein. Viele private Haushalte stehen durch die hohen Energiepreise schon jetzt unter finanziellem Druck. Auch für die Unternehmen wären zusätzliche Lohnnebenkosten heute schwer zu bewältigen.

Eine Studie des Wirtschaftswissenschaftlers Martin Werding, der kürzlich für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nominiert wurde, zeigt, dass eine Kapitaldeckung ohne Beitragserhöhungen in den kommenden Jahren Bundeszuschüsse von mehr als 100 Milliarden Euro erfordern würde. Zudem müssten viele Leistungen gestrichen werden, die den Rentnern im vergangenen Jahrzehnt zusätzlich gewährt wurden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen