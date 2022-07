Gastkommentar – Homo oeconomicus Olaf Scholz hat Deutschland ein unnötiges Zinsrisiko aufgebürdet

Kurzfristige Anleihen mit Aufgeld haben den Haushalt künstlich geschönt. Jetzt sollen wir auch noch Italiens Schuldenzinsen subventionieren, kritisiert Daniel Stelter.

Der heutige Kanzler setzte in seiner Zeit als Finanzminister stark auf kurzfristige Schulden. (Foto: dpa) Olaf Scholz

Es ist nicht neu, dass die Politik mit allerlei Tricks die wahre Entwicklung der Staatsfinanzen verschleiert. „Sondervermögen“, die in Wahrheit „Sonderschulden“ sind, verdeckte Verbindlichkeiten, beispielsweise für Pensionen für die stetig wachsende Zahl der Beamten – all das wird nicht zur Staatsschuld gezählt.

Doch damit nicht genug. Auch um den laufenden Haushalt zu schönen, sind die Finanzminister kreativ. So wurden Staatsanleihen mit einem Zinsversprechen über Marktniveau ausgestattet, um diese mit einem Aufgeld an die Investoren verkaufen zu können. Die Investoren geben dem Bund bei der Schuldenaufnahme also mehr Geld, als sie am Ende von ihm zurückbekommen.