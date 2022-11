Gastkommentar – Homo oeconomicus Schätzungen zum neutralen Zins: Die Kompassnadel der EZB ist verbogen

Die Notenbank verschätzt sich beim Ausmaß der Zinserhöhungen, die nötig sind, um Angebot und Nachfrage bei niedriger Inflation ins Gleichgewicht zu bringen, moniert Jörg Krämer.

Die EZB sieht den neutralen Zins bei anderthalb bis zwei Prozent. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Einlagensatz seit Juli bereits von minus 0,5 Prozent auf 1,5 Prozent angehoben. Mit Blick auf die nächste Sitzung des EZB-Rats in zwei Wochen stellt sich die Frage, wie weit sie noch nach oben gehen soll. Dabei spielt der sogenannte neutrale oder auch gleichgewichtige Zins eine wichtige Rolle. Das ist der Zins, der eine Volkswirtschaft ins Gleichgewicht bringt und langfristig für die angestrebte Inflationsrate von zwei Prozent sorgt.

Will die Notenbank die Rückkehr zum Inflationsziel beschleunigen, muss sie ihren Leitzins eine Weile über den neutralen Zins setzen. Dieser ist das Gravitationszentrum der Geldpolitik. Aber die EZB sieht diesen neutralen Zins nur in einem Bereich zwischen eineinhalb und zwei Prozent und peilt deshalb einen zu niedrigen Leitzins an, mit dem sie ein Gleichgewicht bei niedriger Inflation nicht erreichen kann.