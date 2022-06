Gastkommentar – Homo oeconomicus Start-ups brauchen Frauen, um erfolgreich zu sein

Eine florierende Wirtschaft lebt davon, dass sich neue Ideen auf Märkten durchsetzen können und dass sie nicht durch Reglementierung erstickt werden. Dazu gehört ein Start-up-freundliches Klima mit Rahmenbedingungen, die die Finanzierung und Gründung neuer Unternehmen erleichtern.

Selbstverständlich braucht es für den Erfolg von Unternehmensneugründungen gute, zukunftsfähige Ideen. Andrea Weber und Christine Zulehner aus Wien haben noch einen weiteren wichtigen Faktor identifiziert: den Frauenanteil in der Belegschaft.

Dazu werteten sie Daten von fast 30.000 österreichischen Unternehmen aus, die zwischen 1978 und 2006 gegründet wurden. Für jedes Unternehmen war der Frauenanteil bekannt, sowohl bei der Unternehmensgründung als auch über die Zeit hinweg.

Die Hälfte der Firmen überlebte weniger als sechs Jahre, bevor sie in Konkurs gingen oder aus dem Markt ausschieden. Die Überlebensdauer hing interessanterweise mit dem Geschlechterverhältnis in der Belegschaft zusammen. Da der Anteil an Frauen in der Belegschaft stark branchenabhängig ist, identifizierten Weber und Zulehner den Frauenanteil in einem Unternehmen relativ zum Frauenanteil in der betreffenden Branche.

Das nahmen sie als Maß dafür, ob in einer Firma mehr oder weniger Frauen im Vergleich zur durchschnittlichen Firma in einer Branche tätig waren. Dann verglichen die beiden das Viertel der Firmen mit dem geringsten Frauenanteil mit jenen Firmen, die im Branchendurchschnitt lagen. Dabei zeigte sich, dass die Firmen mit dem geringsten Frauenanteil bei Unternehmensgründung etwa 1,5 Jahre früher in Konkurs gingen als Firmen mit einem branchenüblichen Anteil.

Firmen, die mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil starteten, diesen Frauenanteil aber über die Jahre hinweg vergrößerten, blieben länger im Markt als jene, die auf einem geringen Frauenanteil verharrten.

Matthias Sutter ist Direktor am Max-Planck-Institut Bonn und Autor von „Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt“. (Foto: ECONtribute/Dustin Preick) Der Autor

Man kann diese Ergebnisse plausibel mit diskriminierender Personalauswahl erklären. Es ist anzunehmen, dass sich Talent für einen bestimmten Beruf im Wesentlichen zwischen Männern und Frauen gleich verteilt, selbst wenn manche Branchen attraktiver für ein bestimmtes Geschlecht sind als andere. Deutlich unterdurchschnittliche Frauenquoten in der Belegschaft, normiert am Branchendurchschnitt, können deshalb auf Verzerrungen im Einstellungsprozess schließen lassen.

Wenn das der Fall ist, spielen die Qualifikation und die Eignung eines Bewerbers beziehungsweise einer Bewerberin nicht die Hauptrolle bei Einstellungsentscheidungen. Daraus folgt, dass extreme Verteilungen – wie etwa ein sehr stark unterdurchschnittlicher Frauenanteil – eine suboptimale Personalauswahl signalisieren. Offenbar zahlen neu gegründete Firmen für solche Verzerrungen einen hohen Preis in Form eines früheren Marktaustritts.

