Gastkommentar – Homo oeconomicus Teamboni können nachweislich Gewinn und Umsatz steigern

Während individuelle Bonuszahlungen negative Effekte haben können, führen Teamboni zu besserer Zusammenarbeit und höherer Produktivität, berichtet Matthias Sutter.

Das Bewusstsein für die Bedeutung der Zusammenarbeit kann durch Anreize erhöht werden. (Foto: IMAGO/MASKOT) Arbeiten im Team

Die Zusammenarbeit in Teams ist nicht immer ganz problemlos. Sogenannte Trittbrettfahrer gefährden den Teamerfolg mit der Haltung, den eigenen Arbeitseinsatz eher gering zu halten – im Vertrauen, dass die anderen Teammitglieder sich umso mehr anstrengen.

Das gilt in Fußballteams – wo nicht immer alle elf Teammitglieder gleichermaßen bereit sind, weite Wege zu machen, um die Fehler von anderen auszubügeln – genauso wie in Unternehmen. Da Teamarbeit in Unternehmen es erschwert, den Beitrag jedes Einzelnen genau zu messen, helfen hier individuelle Bonuszahlungen oft wenig. Wie ich in meiner letzten Kolumne ausgeführt habe, können sie sogar die Produktivität senken.