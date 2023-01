Gastkommentar – Homo oeconomicus Was einen erfolgreichen CEO ausmacht

Während meines Volkswirtschaftsstudiums musste ich einen Kurs in strategischer Unternehmensführung besuchen. Dabei interessierte mich die Frage, wie man an die Spitze eines Unternehmens kommt, nicht sonderlich, weil ich das für eine Laufbahn als Forscher für weniger relevant erachtete.

Dass man auch als Wissenschaftler im günstigen Fall eine Forschungsinstitution leiten können sollte, ist mir erst lange nach meinem Studium klar geworden. Ich durfte feststellen, dass es dazu interessante Erkenntnisse gibt.

Steven Kaplan und Morten Sorensen haben mehr als 2.600 Beurteilungen von Kandidaten für hohe und höchste Managementpositionen analysiert. Die Bewerberinnen und Bewerber für diese Positionen sind für sich genommen schon eine überdurchschnittlich gebildete und erfolgreiche Personengruppe. Trotzdem unterscheiden sich diejenigen, die als Vorstandschef (CEO) infrage kommen, deutlich von den anderen.

Wer als Kandidat für einen CEO-Posten in Erwägung gezogen wird, hat in der Regel bessere Fähigkeiten intellektueller Natur, ist umsetzungsstärker, hat mehr Charisma und geht strategischer an Aufgaben heran. Für die tatsächliche Bestellung zum CEO spielen dann zwischenmenschliche Fähigkeiten eine wichtige Rolle, also nicht nur „Macherqualitäten“, sondern auch Umsicht, Respekt und Empathie beim Umgang mit Menschen.

An der Spitze angekommen, führen CEOs ihre Unternehmen zwar auf unterschiedliche Art. Aktuelle Ergebnisse von Oriana Bandiera und Koautoren legen aber nahe, dass es zwei wesentliche Führungsstile von CEOs gibt.

Der Autor

Basierend auf den Terminplänen von 1.100 CEOs großer Unternehmen aus Brasilien, Europa, Indien und USA analysierte das Forschungsteam, wie die Spitzenmanager ihre Aufgaben angehen.

Zwei verschiedene Arten von CEOs

Sie erhoben im 15-Minuten-Takt Dauer und Art der Tätigkeit – zum Beispiel, ob es sich um ein Meeting, ein Geschäftsessen, einen Rundgang in der Firma oder Vorbereitungszeit für ein Meeting handelte. Auch Anzahl, Rang und interner oder externer Status der Teilnehmer der Besprechungen wurden festgehalten. Mit maschinellen Analyseverfahren identifizierten die Wirtschaftsforscher zwei Typen von CEOs.

„Manager“-CEOs halten relativ häufig bilaterale Treffen ab, kümmern sich verstärkt um produktionsrelevante Aspekte und sind relativ häufig im Unternehmen in verschiedenen Abteilungen unterwegs.

Dagegen verbringen „Leader“-CEOs mehr Zeit in Meetings, in denen mehr als zwei Personen teilnehmen, die meist aus verschiedenen Unternehmensbereichen und dort aus dem Führungspersonal stammen. Sie kümmern sich weniger um die operativen als vielmehr die strategischen Entscheidungen des Unternehmens.

Tendenziell führen Leader-CEOs produktivere und profitablere Unternehmen. Jedoch betonen Bandiera und Kollegen, dass vor allem die Passform zwischen Unternehmenskultur und CEO-Führungsstil stimmen muss.

