Gastkommentar – Homo oeconomicus Zum Weltfrauentag bedarf es Geld und Anerkennung statt schöner Worte

Zum Weltfrauentag an diesem Dienstag werden wie jedes Jahr viele Veranstaltungen abgehalten und Loblieder auf die vielfältigen Leistungen der Frauen angestimmt. Auf diesen Events wird es auch wieder Stimmen geben, die die erreichten Fortschritte in Sachen Gleichstellung in Deutschland preisen und überschätzen.

Bei einem Blick auf die Top Ten der bestbezahlten Berufe wird allerdings schnell klar: In keinem Fall handelt es sich um „typische Frauenberufe“, Professionen, die etwas mit verletzlichen Menschen und ihren Grundbedürfnissen zu tun haben.

Am meisten verdienen Frauen als Fondsmanagerin und Headhunterin, gefolgt von Berufen wie Firmenanwältin oder Immobilienmaklerin. Es sind Tätigkeiten, bei denen im großen Stil mit Geld, Unternehmen und Immobilien gehandelt wird.

Auch als Einkäuferin können Frauen viel Geld verdienen, indem sie irgendwelche Güter in großen Mengen bestellen und in einer globalisierten Wirtschaft von A nach B über Tausende von Kilometern bewegen – wie sinnvoll das im Einzelfall auch immer sein mag.

David Graeber hat in seinem Buch „Bullshit-Jobs“ (2018) eindrücklich aufgezeigt, dass viele der genannten Jobs nicht nur überflüssig sind und für die Gesellschaft keinen wirklichen Nutzen bringen, sondern auch von den Menschen, die sie ausüben, insgeheim oft als unnütz und verzichtbar eingeschätzt werden. Frust ist also programmiert. Fraglich ist, ob sich dieser mit Geld kompensieren lässt und ob viele dieser Jobs deshalb womöglich derart überbezahlt sind.

Viele Berufe für Frauen mit Kind ungeeignet

In den einschlägigen Portalen über die bestbezahlten Jobs in der Berufswelt wird stets betont, dass diese außerordentlich fordernd seien: man müsse Druck aushalten und mit langen Arbeitszeiten rechnen.

Somit sind diese Berufe eigentlich für Frauen mit Kindern ungeeignet – es sei denn, sie können rund um die Uhr auf die Großmütter ihrer Kinder als Back-up-System oder auf Kinderfrauen und Haushaltshilfen mit Migrationsgeschichte zurückgreifen, die ihnen den Rücken freihalten.

Ohne verlässliche Sorgearbeiterinnen im Hintergrund sind solche Jobs mit Traumgehältern nicht zu haben – schon gar nicht für Frauen. Männer sind da besser dran, denn sie haben in solchen Positionen zumeist eine Ehefrau, die ihnen das Essen kocht, sich ums traute Heim, um die Bügelwäsche und schließlich auch um die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder kümmert.

Dafür geben die Gattinnen ihre eigenen, aus Steuermitteln finanzierten, oft mit gutem Erfolg absolvierten Ausbildungen auf. Das Ehegattensplitting und die Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners „versüßen“ ihnen diese Entscheidung. Je mehr der Partner verdient, umso größer ist der Splittingvorteil.

Dieser landet jedoch auf seinem Konto. Das böse Erwachen kommt oft nach Trennung und Scheidung.

Schlecht bezahlte Sorgearbeit

Andere Portale haben wiederum herausgefunden, wo am schlechtesten verdient wird: Das sei „naturgemäß“ bei der Kindererziehung und in der Altenpflege der Fall. In Berufen also, die dringend benötigt werden und die man Frauen bekanntlich immer noch aufgrund ihrer vermeintlich „natürlichen“ Eignung zuschreibt.

Wie kann es sein, dass Sorgearbeiterinnen, denen wir zu Beginn der Coronapandemie als den eigentlichen Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft applaudiert haben, weiter im Niedriglohnsektor feststecken und kaum über Mindestlohnniveau hinauskommen?

2009 bezeichneten Ökonominnen, die im Auftrag der Londoner New Economics Foundation eine Nutzenkalkulation verschiedener Berufe für die Gesellschaft vorgenommen hatten, ihre Ergebnisse als „ein starkes Stück“ (A Bit Rich): Während ein Banker oder eine Bankerin mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Pfund schätzungsweise sieben Pfund an gesellschaftlichem Wert je verdientem Pfund zerstören, generiert eine Reinigungskraft im Krankenhaus mit einem Jahreseinkommen von 13.000 Pfund etwa zehn Pfund an gesellschaftlichem Wert je verdientem Pfund.

Uta Meier-Gräwe

Es ist also an der Zeit, dass Berufe in der sozialen Arbeit, Hauswirtschaft, Gesundheit und Pflege sowie Erziehung endlich eine grundsätzliche Neubewertung und Aufwertung erfahren.

Das wurde bereits 2017 auch im Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gefordert. Passiert ist seither viel zu wenig. Die Verantwortung, dies zu ändern, kann nicht allein der Streikbewegung von Care-Arbeiterinnen übertragen werden.

Vielmehr braucht es eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, welche Wertschätzung wir den (ver-)sorgenden Berufen entgegenbringen wollen. Diese muss sich dann adäquat in den Arbeitsbedingungen und im Gehalt widerspiegeln.

Ansonsten werden sich in Zukunft noch weniger Menschen für diese dringend benötigten und sinnstiftenden Berufe finden. Es ist ein Irrtum anzunehmen, das hätte für andere Wirtschaftssektoren keine weitreichenden Folgen.

