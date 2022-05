Asia Techonomics 60 Milliarden Dollar in zehn Monaten verloren: Didi zeigt, was bei chinesischen Aktien schieflaufen kann

Die Aktionäre des chinesischen Fahrdienstleisters Didi dürften bald entscheiden, die Aktien von der Börse zu nehmen. Es ist das Ende einer unrühmlichen Geschichte.

Düsseldorf Es ist schon eine Leistung, mehr als 60 Milliarden Dollar an Marktbewertung innerhalb von zehn Monaten zu vernichten. Da müssen mehrere Akteure kräftig zusammen- beziehungsweise gegeneinander arbeiten. Beim chinesischen Fahrdienstvermittler Didi konnten Anleger beobachten, wie das geht – und für chinesische Tech-Aktien entsprechende Schlüsse bei künftigen Investitionen daraus ziehen.

Kaum mehr denkbar, mit welcher Euphorie Didi Global Ende Juni vergangenen Jahres an der New Yorker Börse startete und dort Papiere im Wert von 4,4 Milliarden Dollar platzierte: Für 14 Dollar wurde die Aktie des bereits damals verlustreichen Unternehmens verkauft. Der Kurs schoss am ersten Handelstag in der Spitze um mehr als 28 Prozent in die Höhe und trieb die Marktkapitalisierung auf fast 80 Milliarden Dollar.