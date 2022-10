Asia Techonomics Chinas WeChat-Nutzern droht der „digitale Tod“ nach dem Teilen von Protestbildern

Auch Elon Musk träumt von der unverzichtbaren Universal-App. Doch ein aktueller Vorfall in China zeigt deren enormes Missbrauchspotenzial.

Dank Künstlicher Intelligenz kann der Social-Media-Riese und App-Betreiber Tencent Bilder und Textnachrichten in Echtzeit automatisch zensieren.

Peking In China „lebt man praktisch auf WeChat“, schwärmte Tesla-Gründer Elon Musk jüngst. Ausnahmsweise hat der schillernde US-Milliardär damit mehr als Recht: Ohne WeChat ist man in China digital nicht gesellschaftsfähig. Doch gerade in der Volksrepublik zeigt sich, wie gefährlich das Potenzial für Machtmissbrauch bei den sogenannten Super-Apps ist.

Kurz vor dem Kongress der mit eiserner Faust herrschenden Kommunistischen Partei (KP) hatte ein äußerst seltener öffentlicher Protest gegen Staats- und Parteichef Xi Jinping für Aufsehen gesorgt. Auf riesigen weißen Transparenten an einer Brücke im Pekinger Universitätsviertel wurde in blutroten Buchstaben der Sturz des „Diktators“ gefordert. Dort war zu lesen:

„Wir wollen Essen, keine PCR-Tests.

Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution.

Wir wollen Freiheit, keine Lockdowns.

Wir wollen Wahlen, keinen Führer.

Wir wollen Würde, keine Lügen.

Wir sind Bürger, keine Sklaven.“

Und:

„Studenten und Arbeiter streikt! Nieder mit Diktator und Landesverräter Xi Jinping“