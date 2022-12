Asia Techonomics Größenwahnsinnig oder visionär? Vietnams reichster Mann tritt mit Vinfast in die Fußstapfen von Elon Musk

Der Gründer des vietnamesischen E-Autoherstellers sorgt mit ambitionierten Plänen für Aufsehen. Nun will Pham Nhat Vuong an der New Yorker Börse durchstarten – und in Deutschland.

Im Angebot hat das Unternehmen ausschließlich Elektro-SUVs. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Vinfast VF6

Vietnams reichster Mann tritt in die Fußstapfen von Elon Musk, so viel scheint sicher. Offen ist nur noch, welchen Teil von Musks Karriere Pham Nhat Vuong nachahmen wird.

Gelingt es dem 54-jährigen Milliardär aus Hanoi, mit einem weitgehend unbekannten Start-up die Autobranche aufzumischen, wie es Musk mit Tesla einst tat? Oder macht er sich einen Namen als Superreicher, der sich mit einer riskanten Milliardenwette außerhalb seines Kerngeschäfts selbst in Bedrängnis bringt – so wie Musk es derzeit bei Twitter erlebt?

Die Frage, ob Vuong ein genialer Visionär oder überehrgeiziger Träumer ist, stellt sich nun auch für Anleger an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Dort will der Milliardär in Kürze mit seinem Elektroautohersteller Vinfast durchstarten. Den Antrag zum Börsengang reichte das Unternehmen am Mittwoch bei der Börsenaufsicht SEC ein. Die Notierung sieht Vinfast als einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung seiner ambitionierten globalen Expansionspläne.