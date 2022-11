Asia Techonomics Japans Pflegebranche hofft auf Entlastung durch Roboter – nun hilft die KI

Die japanische Gesellschaft ist überaltert, zudem gibt es kaum Zuwanderung. Wer pflegt also die Alten? Ein neues System soll helfen.

Das Transformer-Bett war einer von Panasonics ersten Robotern für die Pflege. Es konnte sich in einen Rollstuhl verwandeln, wurde aber nie auf den Markt gebracht. (Foto: Martin Koelling) Automatisierte Pflege

Tokio Roboter gelten als möglicher Beitrag zur Lösung der Pflegekrise. Im demografisch überalterten Japan, einem Pionier der Seniorengesellschaft, forschen Unternehmen, wie sie durch die Automatisierung von Hospitälern und Altenheimen bei schrumpfender Belegschaft mehr Senioren betreuen können. Der technologische Durchbruch könnte aber von anderer Seite kommen.

Im neuesten Altenheim des Betreibers Hitowa Care Services in Tokio sind es nicht Roboter, die auf den Stationen für Erleichterung sorgen. Stattdessen setzt das Unternehmen die Plattform Lifelens des Technikkonzerns Panasonic ein. Es ist ein System, in dem die Zimmer praktisch selbst auf die Bewohner aufpassen.

In jedem der 70 Räume hängen zwei Kameras an der Decke. Aus Gründen der Datensicherheit werden die Videodaten per Künstlicher Intelligenz direkt vor Ort ausgewertet. Zusätzlich liegen Sensoren unter der Matratze. Sie melden, ob jemand im Bett liegt, und zeichnen den Herzschlag auf.