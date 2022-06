 Asia Techonomics: Satelliten statt Autos: Wie chinesische und amerikanische Autobauer ihr Geschäft neu erfinden

Nach Tesla hat nun auch Konkurrent Geely erstmals eigene Satelliten erfolgreich gestartet. Es ist nicht das erste private Unternehmen in China, das die Raumfahrt als Geschäftsfeld entdeckt hat.

Peking Als mir vor ein paar Jahren ein Mitarbeiter des chinesischen Autobauers Geely davon erzählte, dass das Unternehmen eigene Satelliten ins All schießen will, musste ich zugegebenermaßen noch einmal nachfragen. Ein Autohersteller, der in die Raumfahrt geht? Das kannte man sonst nur von Tesla-Gründer Elon Musk. Ein paar Jahre später war es in diesem Monat dann so weit: Geelys Tochterunternehmen Geespace schoss erfolgreich neun Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn.

Die Flugkörper mit dem Namen GeeSAT-1 hat der chinesische Autobauer selbst entwickelt und gebaut. Bis 2025 will das Unternehmen, zu dem auch die Marke Volvo gehört, weitere 63 Satelliten in den Orbit schießen.