Asia Techonomics Stagnierender Umsatz, Frust bei den Chefs: Die Nebenwirkungen von Chinas Tech-Regulierung

Chinas Internetplattformen expandieren in neue Geschäftsbereiche. Dazu brauchen sie die Gewinne aus ihrem Kerngeschäft – aber das leidet unter den staatlichen Eingriffen.

Peking In Chinas großen Tech-Konzernen wächst die Unruhe. Die jüngsten Quartalszahlen machen deutlich, wie stark die Internetplattformen unter der zunehmenden Regulierung und den Coronaeinschränkungen leiden: Der E-Commerce-Riese Alibaba wuchs mit neun Prozent in den ersten drei Monaten so langsam wie seit seinem Börsengang 2014 nicht mehr. Beim Suchmaschinenkonzern Baidu betrug das Plus nur noch ein Prozent. Der Umsatz des Social-Media-Giganten Tencent stagnierte praktisch.

Wie groß die Verunsicherung in den Führungsetagen ist, zeigt eine der seltenen (halb-)öffentlichen Meinungsäußerungen von Tencent-Gründer und Chef Pony Ma. In der Social-Media-App Wechat, die zu seinem Imperium gehört, leitete Ma einen Artikel an seine Kontakte weiter, der ein düsteres Bild der chinesischen Wirtschaft zeichnet. Ein Screenshot davon fand den Weg in die Öffentlichkeit und wurde vielfach geteilt. Darin hob er die Absätze über die Probleme der Internetwirtschaft mit dem Kommentar „sehr anschaulich“ hervor.