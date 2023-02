Asia Techonomics Von wegen Auslaufmodell: Japan zelebriert das Mini-Auto

Die Kleinstmobile namens Kei-Cars sind ein wichtiges Element in Japans Automarkt. Das Konzept wird auch auf Elektroautos angewandt.

In dem kastenförmigen Auto sitzt man ein wenig wie in einem Bus. (Foto: Bloomberg) Honda N-Box

Tokio Während in Deutschland die Kleinwagen aussterben, zeigt sich in Japan, wie groß das Potenzial von Mini-Autos sein kann. Bestseller war in dem asiatischen Land 2022 mit 202.197 verkauften Modellen der Honda N-Box. Er gehört zur Klasse der sogenannten Kei-Cars, einem Gegenmodell zum Schneller-stärker-größer-teurer-Denken vieler westlicher Autohersteller.

Gerade mal 3,40 Meter lang, 1,48 Meter breit und bis zu zwei Meter hoch dürfen die Autos dieser Klasse laut japanischem Gesetz sein. Der Hubraum ist maximal 660 Kubikzentimeter groß und der Motor hat eine Leistung von 64 PS.

Die günstigsten Minis kosten weniger als 10.000 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Durchschnittspreis im Automarkt bei 41.000 Euro. Kein Wunder also, dass Kei-Cars auf der Liste der zehn meistverkauften japanischen Autos fünf Plätze belegen – und das kontinuierlich. Denn was in Japan vor 60 Jahren als Armenwagen begann, hat sich zu vollwertigen Autos entwickelt.

Kreative Raumnutzung zieht Kunden an