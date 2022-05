 Asia Techonomics: Warum Chinas Tech-Konzerne weiter unter Druck stehen

Nach den Regulierungen verspricht Peking, die Tech-Unternehmen mehr zu unterstützen. Doch die Zentralbank arbeitet schon an neuen Einschränkungen.

Peking Eigentlich hätte es für die Investoren in Chinas Tech-Aktien diese Woche allen Grund zur Freude geben müssen. Immerhin wurde dem Sektor von oberster Stelle Unterstützung zugesichert. Sowohl Wang Yang, Mitglied des mächtigen Ständigen Ausschusses des chinesischen Staatsrates, als auch Chinas Vizepremier Liu He drängten auf „weitere Anstrengungen zur Förderung der Entwicklung“ des in den vergangenen Monaten stark gebeutelten Sektors.

Die chinesische Tech-Branche hat lange auf ein solches Zeichen der Unterstützung aus Peking gewartet. Seit Ende 2020 war eine neue Regulierung nach der anderen auf die Unternehmen eingeprasselt. Das verunsicherte die Investoren und bescherte Chinas Unternehmen riesige Verluste: So verloren die Aktien des E-Commerce-Riesen Alibaba seit Beginn des Crackdowns zeitweise um mehr als 70 Prozent ihres Wertes an der Börse in New York, die des Messengerdienst- und Computerspielekonzerns Tencent gaben um fast 90 Prozent nach, und die Papiere des Essenslieferanten Meituan büßten rund 70 Prozent ein.