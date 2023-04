Asia Techonomics Warum sich China vor keiner Inflation fürchten muss

Auch nach der Wiederöffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft liegt die Inflation bei gerade einmal einem Prozent. Wie kann das sein? Vier Gründe und ein Ausblick.

Soldaten in Peking: Die chinesische Bevölkerung muss sich kaum über steigende Preise ärgern. (Foto: Reuters) China hat eine stabile Währung

Düsseldorf China scheint in Sachen Inflation in einer Parallelwelt zu leben. Im Februar lag die Inflationsrate bei gerade einmal 1,0 Prozent im Jahresvergleich. In der Euro-Zone dagegen bei 8,5 Prozent. Die Kerninflationsrate, also ohne volatile Lebensmittel- und Energiepreise, die in der Euro-Zone steigt und im Februar bei 5,6 Prozent lag, betrug in China sogar nur 0,6 Prozent.

Es ist ein Phänomen, wie schnell sich Lieferkettenverzögerungen in China zwar bei uns in Teuerungen niedergeschlagen haben, wie sehr aber das Land nun vom Inflationsdilemma der Euro-Zone und der USA abgeschirmt ist. Und das nicht nur kurzfristig wegen der Covid-Abriegelungen im vergangenen Jahr. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sind die Inflationsraten seit Ausbruch der Pandemie Ende 2019 kaum einmal auf über zwei Prozent gestiegen – und der Trend dürfte Ökonomen zufolge anhalten.