Asia Techonomics Warum Toyota besser durch Chip- und Covid-Krise kommt

Tokio Der Blick auf die Weltrangliste der Autobauer muss Volkswagen schmerzen. Bis 2020 haben die Wolfsburger fünf Jahre in Folge den prestigeträchtigen Titel des größten Volumenherstellers tragen können. Seither ist die alte Nummer eins die neue Nummer eins: Toyota. Und Volkswagens Rückstand wächst.

Toyota steuert erfolgreicher durch Pandemie und Chipkrise als viele andere. Der japanische Konzern macht derzeit der Autowelt vor, wie Krisenfestigkeit durch eine Kooperation mit den Lieferanten funktioniert. So hat VW in den ersten fünf Monaten 2022 aufgrund von Lieferkettenproblemen nur knapp mehr als drei Millionen Autos verkauft – rund 25 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Weltmarktführer aus Japan dagegen hat seinen Absatz um 2,1 Prozent auf 4,2 Millionen Vehikel erhöht. Damit könnte Toyota als einziger Hersteller auch in diesem Jahr mehr als zehn Millionen Autos verkaufen. Das Geheimnis der Japaner ist, dass die Erfinder der Just-in-time-Produktion schon seit 15 Jahren ihre Organisation krisenfester trimmen. Ein Schlüssel zum Erfolg: Der Autobauer kann dank seiner engen Beziehungen zu Lieferanten tief in die Lieferketten schauen und Engpässe besser ausgleichen als viele Rivalen.

Japanische Zulieferer sagen, dass sie detaillierte Informationen über ihr eigenes Lieferantennetz mit Toyota teilen, eigentlich Betriebsgeheimnisse. Ein Grund für diese Mitteilsamkeit ist, dass Toyota die Lieferanten nicht nach Kräften auspresst, sondern eher als Partner sieht, die man hart fordert, aber bei Bedarf auch fördert – und denen man in der Not hilft.

Dennoch fordert Toyota reichlich. So wird es gern gesehen, dass Lieferanten größere Lager für Schlüsselbauteile vorhalten, damit auch bei kurzfristigen Problemen die Produktion nicht stoppt.

Hakt es, haut der Großkunde nicht nur auf den Tisch, mitunter packt er einfach mit an. Ob es den Partnern passt oder nicht: Toyota schickt schon mal Berater in die Fabriken, um die Produktivität zu erhöhen oder Probleme zu lösen.

Von Naturkatastrophen getrieben

Dann wieder leisten Toyota, aber auch die anderen japanischen Autohersteller, konkrete Hilfe in Notlagen. Nach einem Großbrand in einem Werk des Chiplieferanten Renesas etwa schickten die Hersteller Dutzende Ingenieure, um beim Wiederaufbau der Produktion zu helfen.

Der CEO des größten Autobauers der Welt verlässt sich auf ein tiefreichendes Netzwerk. (Foto: AP) Akio Toyoda

Diese Beziehung ist eine kulturelle Besonderheit: Toyota hat einen Firmenverband, auf Japanisch Keiretsu, aufgebaut, in dem Zulieferer viele Schlüsseltechnologien entwickeln. Darunter sind Schlüsselunternehmen wie Denso und Aisin Seiki. Andere Großkonzerne halten es traditionell ähnlich.

Mitunter wird in den Verband kräftig hineinregiert. So hat Toyota in den vergangenen zehn Jahren sich doppelnde Produktportfolios von verschiedenen Zulieferern zusammengefasst. Die Konzerne, die immer stärker auch nach Kunden außerhalb Toyotas suchen, sollten dadurch wettbewerbsfähiger werden.

Mit den engen Beziehungen geht allerdings auch einher, dass die Unternehmen stärker verpflichtet sind, Toyota Einblick in die eigenen Strukturen zu gewähren. Und diese Verpflichtung dehnt sich besonders im hierarchischen Japan auch auf die zweit-, dritt-, viert- und fünftrangigen Zulieferer aus. Dadurch entsteht ein Gruppendruck.

Allerdings kam Toyota der Wunsch nach der Durchdringung der Lieferkette nicht automatisch, sondern wuchs mit Naturkatastrophen. 2007 legte ein Erdbeben in der strukturschwachen Region Niigata für Wochen Japans gesamte Autoindustrie lahm. Der Grund: Auch die Fabrik eines Herstellers für Kolbenringe, der alle Motorenhersteller belieferte, wurde beschädigt.

2011 wurde die Produktion durch eine Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan und eine Flutkatastrophe in Thailand schwer getroffen. Und mit jeder Katastrophe drang Toyota tiefer in die eigene Lieferkette vor, um mögliche Monopolisten und Engpässe in den unteren Lagen zu identifizieren.

Zudem wurden neue Quellen erschlossen und Bauteile möglichst vereinfacht und standardisiert, um sie schneller an andere Lieferanten verschieben zu können. Gleichzeitig hat in der gegenwärtigen Chipkrise auch nicht geschadet, dass der Zulieferer Denso selbst der fünftgrößte Hersteller von Chips für Autos ist. Vermeintlich altmodische Keiretsu-Strukturen, in der Autobauer eng mit Zulieferern zusammenarbeiten, wirken damit in der neuen Krisenwelt auf einmal hochmodern.

