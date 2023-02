Chinas Chip-Paradox Peking fördert die Branche mit Milliarden, doch schadet ihr politisch

Nach den USA wollen sich auch Japan und die Niederlande Chip-Restriktionen gegen China anschließen. Die Folgen für die chinesische Industrie werden fatal sein – und Peking hat großen Anteil daran.

In Berlin läuft derzeit eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die sich mit der Frage beschäftigt, was wäre gewesen, wenn sich die Geschichte anderes entwickelt hätte. „Roads not taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können“, heißt sie.

Die Frage stellt sich auch für die weitere Entwicklung Chinas: Was wäre gewesen, wenn...? Das trifft insbesondere auf die technologische Entwicklung der Volksrepublik in den kommenden Jahren zu.

China hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Technologiefortschritte erzielt und die lange Zeit verbreitete These widerlegt, dass in einer Autokratie keine Innovation möglich ist. Was chinesischen Unternehmen beim Verbrennungsmotor noch nicht gelang, gelingt ihnen jetzt beim Elektroauto.

Im Maschinenbau machen sie auch international längst den deutschen Weltmarktführern Konkurrenz – und auch beim wohl wichtigsten Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts, den Chips, hat China beeindruckende Erfolge vorzuweisen.