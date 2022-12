Kolumne Asia Techonomics China stellt die ersten Corona-Apps ein – die Datenmacht behält der Staat dennoch

Peking schaltet die Tracking-App für Reisen in China ab. Gleichzeitig soll das Sozialkreditsystem landesweit starten. Ein Gesetz dazu ist in Vorbereitung – und sichert weitere Datenkontrolle.

Das Land bereitet sich auf das Ende der Null-Covid-Politik vor. (Foto: Reuters) Warteschlange in einer Pekinger Apotheke

Düsseldorf Einer der meistgesuchten Begriffe auf der Suchmaschine Baidu ist derzeit das chinesische Wort für Fieber. 1,3 Milliarden Menschen in der Volksrepublik wurden von einer fast drei Jahre währenden Null-Covid-Politik in eine recht weitgehende Lockerung katapultiert.

Die Krankenhäuser in Peking bereiten sich auf Anstürme von Coronapatienten vor. Pakete stapeln sich in einigen Straßen, weil so viele Zusteller krankheitsbedingt ausfallen. Die Behörden haben die verpflichtenden Tests eingestellt und veröffentlichen nur noch die Zahl der erfassten symptomatischen Fälle.

Im Zuge dieser kleinen Revolution hat die Regierung auch die nationale Covid-Reise-App eingestellt, die den Standort der Nutzer nachverfolgt. Mithilfe der App Tongxin Xincheng wurde festgestellt, ob der Nutzer oder die Nutzerin aus einem als Risikogebiet eingestuften chinesischen Ort kam. Entsprechend galten dann Reisebeschränkungen oder Test- und Quarantäneanforderungen.