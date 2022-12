EU-Kolumne Abgeordnete in Aufruhr: Der Krisenmodus der EU stößt an seine Grenzen

Die EU bewältigt Krisen mit einer Vielzahl von Notfallgesetzen ohne Einbeziehung des EU-Parlaments. Die Abgeordneten wollen sich das nicht mehr gefallen lassen.

Die EU-Kommission holt sich für ihre Vorschläge das Okay der Mitgliedstaaten, nicht aber die Zustimmung des EU-Parlaments. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Der Brief von Ursula von der Leyen kam nicht gut an. Kürzlich bot die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union an, Abgeordnete des Europaparlaments besser über Entscheidungen in der Energiekrise zu informieren.

Mit einer „Kontaktgruppe“ aus Parlamentariern wolle die Kommission „den Dialog vertiefen“. Die Abgeordneten fühlten sich verschaukelt. Schließlich haben sie sich wählen lassen, um politische Entscheidungen zu treffen und nicht um über politische Entscheidungen informiert zu werden.

Doch bei der Bewältigung der Energiekrise haben die Volksvertreter bislang wenig Einfluss. Die EU-Kommission holt sich für ihre Vorschläge das Okay der Mitgliedstaaten, nicht aber die Zustimmung des EU-Parlaments. Die EU wächst gerade geopolitisch über sich hinaus bei Themen wie Rohstoffen, Russlandsanktionen und Energie und das Parlament steht dabei nur an der Seitenlinie.