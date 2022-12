EU-Kolumne Bestechungsskandal: Das beste Antikorruptionsprogramm ist die Abkehr von Öl und Gas

Jede Woche analysiert Moritz Koch, Leiter des Handelsblatt-Büros in Brüssel, im Wechsel mit anderen Brüsseler Korrespondenten Trends und Konflikte, Regulierungsvorhaben und Strategiekonzepte aus dem Innenleben der EU. Denn wer sich für Wirtschaft interessiert, muss wissen, was in Brüssel läuft. Sie erreichen ihn unter: [email protected]

Der Schock über die Korruptionsaffäre im EU-Parlament ist in einen Überbietungswettbewerb umgeschlagen. Wer die härtesten Konsequenzen fordert, gewinnt – zumindest unter den Gesichtspunkten der Aufmerksamkeitsökonomie.

Transparenzpflichten verschärfen, schön und gut, aber warum nicht gleich ein Hausverbot für katarische Repräsentanten? Geplante Visa-Erleichterungen für das Emirat stoppen? Selbstverständlich! Aber wäre es nicht auch nötig, Qatar Airways Landerechte zu entziehen?

Die Europaabgeordneten wollen beweisen, dass sie im Angesicht des Skandals nicht untätig bleiben. Die Vorwürfe sind ungeheuerlich, keine Frage. Eva Kaili, eine Vizepräsidentin des Parlaments, sitzt in Untersuchungshaft. Koffer voller Bargeld wurden sichergestellt, Katar wird als Drahtzieher vermutet. Viel steht auf dem Spiel: die Reputation des Parlaments, vielleicht sogar der EU als Ganzes.

Doch mit Sanktionsbrainstorming ist niemandem gedient. Das beste Antikorruptionsprogramm der Welt hat die EU schon beschlossen: die Dekarbonisierung.

Es sind die Milliardensummen, die Europa für den Import von Öl und Gas an autoritäre Staaten überweist, die in Form von Bestechungsgeld und Einflusskampagnen in die EU zurückfließen. So wie der Klimawandel sind auch die Petrodiktaturen ein Nebenprodukt der Brennstoffära, ihre Macht ist Folge unserer Gier nach fossiler Energie.



Schärfe Lobbyregeln behandeln nur Symptome

Das Problem ist, dass die Dekarbonisierung eine Generationenaufgabe ist. Der Umstieg auf eine klimaneutrale, allein mit Erneuerbaren angetriebene Wirtschaft wird Jahrzehnte beanspruchen. In der Übergangszeit wird die EU mit ihren Energieimporten weiter die demokratiezersetzende Agenda der Rohstoffautokraten subventionieren.

Europa dürfe nicht zulassen, dass es von den „Feinden der Demokratie“ unterwandert werde, mahnt EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Doch genau das passiert.

Die EU-Parlamentspräsidentin kann wenig ausrichten, wenn sich die Staaten weiter an die energiereichen Autokratien der Welt binden.

Koffer voller Bargeld sind dafür gar nicht unbedingt nötig, wie die deutsche „Energiepartnerschaft“ mit Russland gezeigt hat. Es reicht schon, politische und wirtschaftliche Eliten mit Win-win-Legenden zu verführen.

Schärfere Lobbyregeln werden an diesem System nichts ändern, sie behandeln Symptome. Die Ursachen lassen sich nur mit einer Energiewende bekämpfen, die ihren Namen verdient hätte.

Der rasche Ausbau der Erneuerbaren ist von zentraler Bedeutung, ihn hat sich die EU mit ihrem Repower-Progamm schon vorgenommen. Dennoch bleibt das Streben nach Energieunabhängigkeit seltsam halbherzig, gerade in Deutschland.

Wer sie so schnell wie möglich erreichen will, muss auch bereit sein, den Atomausstieg zu revidieren und dort, wo es geologisch vertretbar ist, ins Fracking einzusteigen. Das sind die Debatten, die die EU führen müsste, aber nicht zu führen wagt.

