EU-Kolumne Das gefährliche Spiel mit der Zeit: Im Abnutzungskrieg gegen Europa setzt Putin auf Sieg

Abnutzungskrieg beschreibt den Verschleiß von Material und Moral an der Front, wochen-, monate-, ja sogar jahrelange Feuergefechte um kleine Fetzen Land. Kurz: die Realität im Osten der Ukraine. Der Abnutzungskrieg wird aber auch im Hinterland ausgetragen, weit außerhalb der Reichweite der Artilleriegeschütze.

Diesen Abnutzungskrieg führt der russische Präsident Wladimir Putin nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Europa. Und er glaubt, ihn zu gewinnen. Wer sich fragt, warum der Kremlherrscher trotz der hohen Verluste der russischen Invasionstruppen noch immer kein Interesse an Friedensgesprächen zeigt, findet hier eine Erklärung.

Die EU-Sanktionen mögen die russische Wirtschaft hart getroffen haben. Doch ihre politische Wirksamkeit bemisst sich nicht nur nach ihrer ökonomischen Schlagkraft, sondern auch nach dem Durchhaltevermögen der Bevölkerung. Wenn russische Duldsamkeit auf vermeintliche europäische Sensibilität trifft, wird sich die Überlegenheit seines Regimes beweisen: Das ist Putins Kalkül.

Der Diktator hält die Europäer für schwach und dekadent. Und er weiß, wie er ihre Sorgen vor wirtschaftlichen Härten nähren muss. Weitere Waffenlieferungen an die ukrainische Armee würden den Krieg nur in die Länge ziehen, mahnt Putin. Das Gegenteil ist der Fall, doch der Kreml vertraut darauf, dass die europäische Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine in dem Maße abnimmt, in dem sich die Inflationssorgen festfressen.

Neben den kaum verhohlenen Drohungen mit einer nuklearen Eskalation ist das Spiel mit der Angst vor Kaufkraftverlusten die wichtigste Waffe im Arsenal der psychologischen Kriegsführung des Kremls. Der Frust über die hohen Preise für Benzin, Gas und Lebensmittel wird sich mit Entlastungspaketen nicht dauerhaft einhegen lassen. Schon beginnt die Inflation auf die Mieten überzuspringen, Europa droht ein unruhiger Herbst.

In Brüssel wächst die Sorge vor russischer Desinformation

Die Troll-Armeen im Dienst des russischen Regimes stehen bereit, die Spannungen zu verschärfen. In Brüssel wächst die Sorge: In der Anfälligkeit für Desinformation sehen die engsten Mitarbeiter von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Achillesferse der europäischen Demokratien.

Die Propagandaerfolge der Russen im Nahen Osten und in Afrika zeigen, wie hilflos die Europäer auf diesem Gebiet weiterhin sind. Obwohl die russische Blockade der ukrainischen Häfen für die drohende globale Hungerkrise verantwortlich ist, setzt sich in vielen Regionen der Welt die russische Lüge durch, dass es die Europäer sind, die mit ihren Sanktionen das Elend schüren.

Freundliche Unterstützung erhält die russische Desinformationsoffensive durch Chinas Staatspropagandisten. Putins Pakt mit Xi Jinping, kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine geschlossen, wirft seine erste geopolitische Rendite ab.

Als Putin den Befehl zum Einmarsch gab, überraschten die Europäer Moskau und Peking mit ihrer Entschlossenheit. Sie lieferten Waffen, verhängten Sanktionen, schmiedeten gemeinsam mit den USA eine internationale Allianz zur Ächtung des Angriffskriegs. Nun, in der zweiten Phase des Kriegs, muss die EU die Autokraten mit Ausdauer überraschen.

Der Krieg wird erst enden, wenn Putin erkennt, dass er nicht gewinnen kann. Das bedeutet auch: Das Zeitspiel bei der Lieferung moderner Waffensysteme, das gerade im deutschen Kanzleramt gespielt wird, ist gefährlich. Es zieht den Krieg noch weiter in die Länge und gibt Russland die Gelegenheit, Europa in einem ökonomischen Abnutzungskrieg zu zermürben.

