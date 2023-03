EU-Kolumne Die Nord-Stream-Pipelines sind dem Kreml selbst noch als Ruinen nützlich

Haben proukrainische Kräfte die Ostseepipelines sabotiert? Indizien deuten darauf hin – und gefährden den Rückhalt für die Regierung in Kiew.

Die Spuren der mutmaßlichen Saboteure führen in die Ukraine. (Foto: dpa) Gasleck bei Nord Stream 1

Nord Stream 2 war ein deutsch-russisches Energieprojekt, bei dem die Kosten-Nutzen-Bilanz von Anfang an nur für eine Seite stimmte: die russische. Selbst jetzt noch, als Trümmerfeld auf dem Ostseegrund, ist die Pipeline dem Kreml dienlich – um Europa zu spalten und die Ukraine zu schwächen.

Aber der Reihe nach: Die Hintergründe der Explosionen, die am 27. September 2022 eine der beiden Nord-Stream-2-Röhren und beide Röhren der älteren Schwesterpipeline Nord Stream zerstörten, kommen allmählich ans Licht. Die Spur, der die Bundesanwaltschaft nachgeht, führt in die Ukraine.

Der Ermittlungsstand lässt sich in etwa so zusammenfassen: Offenbar hat ein Taucher-Kommando die Pipelines gesprengt. Der Motorsegler, mit dem die Saboteure in See stachen, wurde inzwischen gefunden und von den Behörden durchsucht. Eine Firma, über die das Schiff gemietet wurde, soll Verbindungen in die Ukraine haben.