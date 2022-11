EU-Kolumne Ein Hauch von 1989: Der Befreiungskampf der Ukraine ist eine Inspiration für Europa

In der Ukraine regt sich eine Zuversicht, die in Europa schon lange nicht mehr zu spüren war.

Menschen, die eben noch in Angst verharrten, strömen auf die Straßen, tragen Fahnen auf den Schultern, singen und tanzen. Aus der befreiten südukrainischen Stadt Cherson kommen Bilder, die das Ende einer Schreckensherrschaft dokumentieren. Sie werden lange in Erinnerung bleiben.

Der Krieg in der Ukraine ist zwar noch nicht entschieden, die russischen Invasoren graben sich für den Winter ein. Doch regt sich eine Zuversicht, die in Europa schon lange nicht mehr zu spüren war, ein Hauch von 1989.

In den vergangenen Monaten haben die ukrainischen Streitkräfte mehr als 70.000 Quadratkilometer ihres Landes zurückerobert, was der Fläche Bayerns entspricht. Nicht nur dass der Befreiungskampf schon jetzt erfolgreicher ist, als die meisten westlichen Militärexperten es für möglich hielten. Der Mut und Freiheitswille der Ukrainer sind eine Inspiration für einen Kontinent, der Gefahr lief, das Träumen zu verlernen.

Seit dem Scheitern des europäischen Verfassungskonvents vor etwa zwanzig Jahren ist die Europäische Union mit Krisenabwehr beschäftigt. An die Stelle der Experten, die ein neues „europäisches Jahrhundert“ und die „Europäisierung der internationalen Politik“ vorhersagten, also die Zähmung der Macht durch Regeln und Interessenausgleich, traten Untergangspropheten, die das Ende des europäischen Projekts verkündeten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die EU schleppte sich durch die Euro-Krise, den Brexit und die Pandemie. Sie überlebte zwar, aber zunehmend deformiert. Im Streit über Sparprogramme, Importzölle und Impfstoff-Dosen schrumpfte die europapolitische Agenda auf Schadensminderung zusammen, und das große Ganze geriet aus dem Blick: der Daseinszweck des vereinten Europas.

In den vergangenen Tagen, während die EU-Botschafter in Brüssel sich wieder einmal über einen Deckel für den Gaspreis zofften, waren es die Ukrainer, die daran erinnerten, wofür die EU einst gegründet wurde. Um den Frieden zu sichern, eine bessere Zukunft zu ermöglichen, die blutige Vergangenheit des Kontinents zu überwinden.

Die ukrainischen Soldaten erobern ihr Land zurück, damit es nicht länger Vorhof eines autoritären Russlands bleibt, zu Korruption, Instabilität und Rückständigkeit verdammt, sondern eines Tages Teil des freien, prosperierenden Europas werden kann.

Jede Woche analysiert Moritz Koch, Leiter des Handelsblatt-Büros in Brüssel, im Wechsel mit anderen Brüsseler Korrespondenten Trends und Konflikte, Regulierungsvorhaben und Strategiekonzepte aus dem Innenleben der EU. Denn wer sich für Wirtschaft interessiert, muss wissen, was in Brüssel läuft. Sie erreichen ihn unter: [email protected] Europa-Kolumne

Mit jeder russischen Niederlage rückt diese Zukunft näher. Kremlherrscher Wladimir Putin, der die Friedensordnung des Kontinents zerschlagen und ein großrussisches Reich wiederherstellen wollte, hat den Widerstandsgeist der Ukrainer unterschätzt und glaubte, die EU als machtpolitischen Akteur nicht ernst nehmen zu müssen. Beides rächt sich jetzt.

>> Lesen Sie auch: Russische Spionage in Norwegen: „Kleine U-Boote könnten eine Pipeline unbemerkt sprengen“

Die Entschlossenheit der EU, den bedrängten Ukrainern an der Seite der USA mit Waffenlieferungen und Finanzhilfen beizustehen, hat entscheidend dazu beigetragen, dass der geplante Sturm auf Kiew zu einem russischen Rückzugsgefecht geworden ist. In seinem neoimperialen Wahn hat Putin einen Krieg begonnen, den er, so viel steht bereits fest, nicht gewinnen kann.

Die Europäer sind so sehr mit dem Management ihrer internen Konflikte beschäftigt, dass ihnen erst allmählich bewusst wird, welche Dynamik gerade um sie herum zu wirken beginnt. Russen hinterfragen den Krieg gegen ihr Nachbarland. Chinas Regime hat sich in die Zero-Covid-Falle manövriert, die Wirtschaft abgewürgt. Im Iran begehren junge Menschen auf, die in Freiheit leben wollen. In den USA haben die Wähler radikale, antidemokratische Kandidaten abgestraft. Die Systemrivalen der EU geraten in die Defensive.

Bei aller Kritik am real existierenden, regulierungsübergriffigen Europa sollten gerade die Europäer nicht vergessen: ihre Union ist ein Friedensprojekt, dessen Ideale von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vielen Menschen Hoffnung geben. Sie ist nicht bloß eine Freihandelszone mit bürokratischem Überbau.

Mehr: Eskalieren, um zu deeskalieren: Wie Putin den Energiekrieg gegen den Westen noch gewinnen will