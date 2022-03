EU-Kolumne Joe Biden in Brüssel: Melancholischer Freundschaftsgipfel

Der US-Präsident sagte Europa bei seinem jüngsten Besuch militärischen Schutz zu. Das transatlantische Bündnis steht. Die Frage ist nur: für wie lange?

Der US-Präsident machte bei seinem Besuch in Brüssel klar: Die USA stehen im Ukrainekrieg hinter Europa. (Foto: dpa) Joe Biden mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen

Brüssel Am Ende mussten ihn seine Berater fast abführen: Joe Biden, so schien es, wollte Brüssel gar nicht mehr verlassen. Erst mit erheblicher Verspätung hob die Air Force One am Freitag ab, um den US-Präsidenten nach Polen zu bringen, der zweiten Station seiner Europavisite.

Biden fühlte sich im Kreis der engsten Bündnispartner erkennbar wohl. Er vermeldete eine weitere Stärkung der Nato, sagte die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu, hob einen Energiepakt mit der EU aus der Taufe – keine schlechte Bilanz für einen zweitägigen Besuch. Und doch lag eine gewisse Melancholie über den Beratungen in Brüssel.

So vertrauensvoll die transatlantische Zusammenarbeit derzeit auch ist, das Trauma der Trump-Jahre wirkt nach. Die Sorge vor dem, was Europa bevorsteht, wenn der 79-jährige Biden eines womöglich nicht ganz fernen Tages aus dem Amt scheidet, wird in Brüssel zwar öffentlich nicht artikuliert, ist aber überall zu spüren.