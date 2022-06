EU-Kolumne Krieg, Inflation, Lieferengpässe: Die Wirtschaftslage ist angespannt, der Ausblick ist noch düsterer

In Brüssel wächst die Angst vor einer neuen Euro-Krise: Rom steckt in der Schuldenfalle, Berlin in der Energieklemme – und Paris ist auf dem Weg in die Unregierbarkeit.

Jede Woche analysiert Moritz Koch, Leiter des Handelsblatt-Büros in Brüssel, Trends und Konflikte, Regulierungsvorhaben und Strategiekonzepte aus dem Innenleben der EU. Denn wer sich für Wirtschaft interessiert, muss wissen, was in Brüssel läuft. Sie erreichen ihn unter: [email protected] Europa-Kolumne

Brüssel „Dr. Doom“ hat sich zurückgemeldet. „Die Gefahren für die Euro-Zone sind allzu real“, schreibt Nouriel Roubini in der „Financial Times“. Der New Yorker Ökonom hat sich 2008 in der Weltfinanzkrise den Ruf als Untergangsprophet erworben, jetzt warnt er vor „Fragmentierungsrisiken“ in Europa. Seine alte Heimat Italien sieht er als Brutstätte für das kommende Unheil.

Die Tage der Expertenregierung von Premier Mario Draghi, dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), seien gezählt, argumentiert Roubini. Schon im kommenden Jahr könnten Rechtspopulisten an die Macht kommen, jeglicher Reformdrang würde erschlaffen – und die steigende Zinslast das hochverschuldete Land erdrücken.

Die Euro-Krise von 2009 lässt grüßen. Auch wenn die Beschwichtiger sich große Mühe geben, die Krisenfestigkeit Europas zu bezeugen, wächst in den Institutionen die Nervosität. Im Anschluss an den Brüsseler EU-Gipfel wollen die Euro-Staaten am Freitag mit EZB-Chefin Christine Lagarde beraten.