EU-Kolumne Moskau Geld wegnehmen – und der Ukraine geben

Die Ukraine wird dauerhaft auf Transferzahlungen in Milliardenhöhe angewiesen sein. Oligarchen-Vermögen zu beschlagnahmen, kann beim Wiederaufbau helfen – reicht aber nicht.

Es ist eine Politik, die an Robin Hood erinnert, sich aber der Mittel des Rechtsstaats bedienen will: US-Präsident Joe Biden hat in der vergangenen Woche dem Kongress ein Gesetz vorgeschlagen, das die Beschlagnahmung von Villen, Jachten und Konten russischer Oligarchen vereinfachen soll. Ziel ist es, Geld für den Wiederaufbau der durch den russischen Angriffskrieg verwüsteten Ukraine einzutreiben.

In Brüssel gibt es ähnliche Bestrebungen. Vor allem Polen dringt darauf, den russischen Geldadel für die Kriegsschäden aufkommen zu lassen. Ein Vorbild könnten die Anti-Mafia-Gesetze in Italien sein.

Die Robin-Hood-Initiativen spiegeln einen Wunsch nach Gerechtigkeit wider, doch ökonomisch werden sie nur einen geringen Beitrag zum Wiederaufbau leisten können. Die US-Behörden haben Oligarchen bisher Vermögenswerte in Höhe von einer Milliarde Dollar abgenommen – das ist zwar deutlich mehr, als Deutschland konfisziert hat, aber angesichts der Zerstörungen, die Russland in seinem Nachbarland anrichtet, immer noch verschwindend wenig.