EU-Kolumne Orban hat überzogen – notfalls kann die EU auch ohne Ungarn entscheiden

Brüssel Nach dem Wochenende der Razzien in Brüssel konnte Viktor Orban sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen. Auf Twitter postete der ungarische Regierungschef ein Foto von einer lachenden Herrenrunde mit dem Kommentar: „Und dann haben sie gesagt: Das Europaparlament ist sehr besorgt wegen der Korruption in Ungarn.“ Die Häme des Kleptokraten von Budapest zeigt, warum der Korruptionsskandal in der EU-Hauptstadt so eine große Bedeutung hat: Die Glaubwürdigkeit der EU steht auf dem Spiel.

Am Sonntag hatte die belgische Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen Korruption und Geldwäsche gegen vier Personen erlassen, darunter die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili. Die Beschuldigten sollen Schmiergeld vom Emirat Katar erhalten haben, um sich im Europaparlament für den WM-Ausrichter einzusetzen.

Der Bestechungsskandal hätte kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können, denn die EU-Institutionen befinden sich gerade in einem Milliardenpoker mit Orban. Die EU-Kommission will insgesamt 13,3 Milliarden Euro an Fördermitteln zurückhalten, bis Ungarn wirksame Maßnahmen gegen die weit verbreitete Korruption im Land umsetzt. Orban hält die Bedingungen für unangemessen harsch. Die Verhaftungen in Brüssel geben ihm nun die Gelegenheit, seine Kritiker als Heuchler darzustellen, die ihren moralischen Ansprüchen selbst nicht genügen.

Doch auch wenn die Europaabgeordneten zweifellos ein Eigentor geschossen haben: Im Showdown mit Orban werden die Europäer diese Woche kaum zurückstecken. Denn es wird immer deutlicher, dass der Ministerpräsident mit seinen Erpressungsversuchen überzogen hat und zunehmend isoliert ist. Orban hatte in den vergangenen Wochen mehrere Entscheidungen im EU-Rat mit seinem Veto blockiert – von der globalen Mindeststeuer bis hin zu den Ukrainehilfen. So wollte er die eingefrorenen EU-Fördergelder freipressen.

Orban ist zunehmend isoliert

Die Kommission hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Am Freitag bekräftigte sie in einem Brief an den EU-Rat, dass die Reformen in Ungarn nicht ausreichten und dass die Fördergelder eingefroren bleiben sollten.

Und auch die Mitgliedstaaten nahmen Orban am Wochenende einen Trumpf aus der Hand: Sie erklärten kurzerhand, die Ukrainehilfen in Höhe von 18 Milliarden Euro notfalls ohne Ungarn beschließen zu wollen. Das ist zwar komplizierter, aber es geht.

Das Gleiche gilt für die globale Mindeststeuer. Auch diese lässt sich notfalls ohne Orbans Segen umsetzen – zumindest in einzelnen Mitgliedstaaten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und andere Kollegen haben bereits angekündigt, dass sie einen nationalen Plan B haben.

Zwar wäre auch hier ein gemeinsames Signal aller 27 Staaten besser, weil die EU schließlich in der OECD für diese Steuerreform gekämpft hat. Aber die Geduld für Orbans Sperenzchen ist endlich. Insbesondere seine Ablehnung der Ukrainehilfen hat die Partner nachhaltig verärgert.

Orbans Schadenfreude wird daher nicht lange anhalten. Spätestens beim EU-Gipfel am Donnerstag müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, ob die 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Ungarn eingefroren bleiben.

Und bis Jahresende müssen sie grünes Licht für den ungarischen Corona-Wiederaufbauplan geben, sonst verfallen 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Wenn Orban das Geld haben will, wird er seine Blockade aufgeben müssen.

Mehr: EU-Kommission lässt Scholz und Macron im Ungarn-Streit auflaufen.