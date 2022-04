EU-Kolumne Putins militärische Rückschläge machen ihn noch gefährlicher

Mit jeder verlorenen Schlacht wächst Putins Anreiz, Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Die Europäer müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben – so furchtbar es ist, daran zu denken.

Brüssel Nur die Hand der Toten ist zu sehen – und neben ihr ein Schlüsselbund, verziert mit dem Logo der Europäischen Union. Gelbe Sterne auf blauen Grund in einem Trümmerfeld. Das Foto, aufgenommen in einem von russischen Truppen verwüsteten Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ist ein Sinnbild für die Grausamkeit des russischen Angriffskriegs. Die Ukrainer haben von einer besseren Zukunft geträumt, einer Zukunft in Europa. Deshalb wurden sie zu Zielen der russischen Armee.

„Nach dem Krieg wird nichts mehr sein, wie es war“, sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie hat recht: Die EU hat sich als Insel des Friedens und des Wohlstands verstanden, die Europäer glaubten das Ende der Geschichte nicht nur zu erleben, sondern quasi zu verkörpern. Diese EU existiert nicht mehr.