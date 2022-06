EU-Kolumne Streit über Emissionshandel: Wie das EU-Klimaschutzpaket zu retten ist

Man muss kein Experte sein, um zu sehen, wie ein Kompromiss beim CO2-Handel aussehen kann. Aber die Verhandler sind zu diesem Kompromiss nicht bereit.

Christoph Herwartz, Korrespondent im Handelsblatt-Büro in Brüssel, analysiert Trends und Konflikte, Regulierungsvorhaben und Strategiekonzepte aus dem Innenleben der EU. Denn wer sich für Wirtschaft interessiert, muss wissen, was in Brüssel läuft. Sie erreichen ihn unter [email protected] Christoph Herwartz

Es ist kaum zu begreifen: Ausgerechnet die Reform des Emissionshandels bringt das Klimaschutzpaket der EU an den Rand des Scheiterns. In einem Jahr intensiver parlamentarischer Arbeit haben die Unterhändler eine Reihe komplexer Probleme gelöst und schmerzhafte Kompromisse geschlossen. Das hochkomplexe Gesetz ist fast fertig. Und dann entzündet sich an den letzten Jahreszahlen ein Streit, der schmutziger ausgetragen wird, als es im Europaparlament üblich ist.

Kernfrage ist, wie lange energieintensive Unternehmen noch freie CO2-Zertifikate bekommen sollen. Die realistischen Vorschläge reichen von 2030 bis 2034. Selbst wer sich mit den Feinheiten des Emissionshandels nicht auskennt, kann erahnen, wo die Abgeordneten mit ihrem Kompromiss landen könnten – nämlich irgendwo zwischen 2031 und 2033.

Aber ob das gelingt, ist nicht sicher. Die eine Seite warnt vor einer Deindustrialisierung Europas, wenn die Umstellung zu früh kommt, die andere Seite sieht bei weiteren Verzögerungen das Ziel der Klimaneutralität für 2050 außer Reichweite.