EU-Kolumne Trotz Rezessionssorgen droht ein Handelskrieg mit Großbritannien

Im Nordirland-Streit steuern London und Brüssel auf Eskalationskurs. Dabei ist in der derzeitigen Lage ein Handelskrieg unter Verbündeten in höchstem Maße widersinnig.

Unter dem Noch-Premier wurde kürzlich das umstrittene Nordirlandgesetz verabschiedet. (Foto: AP) Boris Johnson

Brüssel Die wirtschaftlichen Aussichten sind auf beiden Seiten des Ärmelkanals nicht sonderlich ermutigend: Die Preise steigen, das Wachstum sinkt. Der Krieg in der Ukraine zieht hohe Kosten nach sich, und alles könnte noch viel schlimmer werden, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin das Gas ganz abdreht.

In einer solchen Lage einen Handelskrieg unter Verbündeten anzufangen, wäre in höchstem Maße widersinnig. Doch genau in diese Richtung scheinen Großbritannien und die EU zu steuern. Im Streit um das Nordirland-Protokoll, Teil des Brexit-Vertrags von 2019, schaukeln sich die Vertragspartner gegenseitig weiter hoch.

Am Freitag eröffnete die EU-Kommission vier neue Vertragsverletzungsverfahren gegen London und erhöhte damit deren Zahl auf sieben. Zwei Tage zuvor hatte das britische Unterhaus das umstrittene Nordirlandgesetz von Premier Boris Johnson verabschiedet. Dieses Gesetz ermächtigt die Regierung, das Nordirland-Protokoll auszuhebeln – aus EU-Sicht ein Bruch des Völkerrechts.