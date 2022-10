EU-Kolumne Wie ausgerechnet China Europa durch den Winter rettet

Auf ihrer LNG-Einkaufstour kommt den Europäern die Konjunkturschwäche Chinas zugute. Doch so wird es nicht bleiben: Der globale Verteilungskampf um LNG hat gerade erst begonnen.

Die Führung in Peking hält trotz der negativen Folgen für die Wirtschaft an ihrer Corona-Politik fest. (Foto: AP) Medizinisches Personal in Peking

Auf den Führungsetagen der EU-Kommission wird derzeit eine Präsentation herumgereicht, die Daten und Diagramme über den Gasmarkt zusammenträgt. Die Abbildung auf Seite zehn sticht besonders hervor: „Die EU-Importe von LNG profitieren von niedriger chinesischer Nachfrage“, lautet die Überschrift. Wenige Worte, die viel aussagen über die große geopolitische Herausforderung im Herbst 2022: die Energiekrise der EU und das komplexe Verhältnis zwischen Europa und China.

So viel zum Hintergrund: In nie da gewesener Menge landen Europas Häfen derzeit verflüssigtes Erdgas an, die Fachwelt spricht von „liquefied natural gas“ oder eben LNG. Da Russland die Lieferungen von Pipelinegas weitgehend eingestellt hat, drei von vier Nord-Stream-Stränge sogar unter höchst verdächtigen Umständen explodiert sind, jagen die Europäer LNG-Schiffen aus den USA, Kanada und Katar hinterher. Einer der Hauptfaktoren für die Einkaufserfolge der Europäer auf dem Weltmarkt ist der Ausfall ihres wichtigsten Konkurrenten – der Volksrepublik China.