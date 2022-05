 Europa-Kolumne: Die EU muss sich wandeln – aber ist sie dazu bereit?

Die gemeinsame Fassade gegen Russland kann die alten Risse in der EU kaum verdecken. In der Diskussion um die weitere EU-Integration treten diese wieder voll zutage.

Brüssel Viel ist in diesen Tagen die Rede von der neuen Handlungsfähigkeit der EU. In Brüssel und den europäischen Hauptstädten loben sich die Verantwortlichen gegenseitig, wie schnell sie auf die neue Lage nach der russischen Invasion in die Ukraine reagiert hätten.

Unbestreitbar hat der Krieg der europäischen Zusammenarbeit einen Schub gegeben. Die 27 Regierungen und die Brüsseler Kommission haben fünf Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht – das sechste ist in Arbeit.

Sie bauen im Eiltempo Flüssiggasterminals und Energienetze, um nicht mehr auf russisches Öl und Gas angewiesen zu sein. Und sie unterstützen die Ukrainer mit beträchtlichen Ressourcen – von Finanzspritzen über Flüchtlingshilfe bis hin zu schwerem Kriegsgerät. All das hat die Bezeichnung „Zeitenwende“ verdient.