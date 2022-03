Europa-Kolumne Zeitenwende in Europa: Nun rächen sich Deutschlands Naivität und Überheblichkeit

Die Bundesrepublik bleibt das wirtschaftliche Kraftzentrum des Kontinents. Doch der politische Gravitationskern verlagert sich nach Frankreich.

Vor 20 Jahren verdichtete der US-Politologe Robert Kagan die Entfremdung zwischen den USA und der EU im Antiterrorkrieg auf einen einzigen, scharfsinnigen Satz: „Amerikaner kommen vom Mars, Europäer von der Venus.“

Die Amerikaner, argumentierte Kagan, folgten dem Kriegsgott Mars und der Einsicht, dass in einer anarchischen Welt Gewalt erforderlich sein kann, um Sicherheit zu garantieren. Die Europäer dagegen hätten sich in einem „posthistorischen Paradies“ eingerichtet, auf dem Liebesplaneten Venus, und meinten, das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts ersetzt zu haben.

Am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, mussten sich die Europäer von ihrem Gedanken an ein Paradies verabschieden. „Vor zwei Wochen hat Russland den Krieg zurück nach Europa gebracht“, erklärten die EU-Staaten auf ihrem Gipfel in Versailles. Aus der Traum: Die Europäer kommen von der Venus – und müssen sich künftig auf dem Mars durchschlagen.

Das ist für viele in der EU ein Schock. Ein Mitgliedstaat aber tut sich besonders schwer, sich in der veränderten Realität zu behaupten: die Bundesrepublik. Denn der Glaube an die Verrechtlichung der internationalen Politik und die Überwindung von Konflikten durch wirtschaftliche Verflechtung war nirgendwo so ausgeprägt wie in Berlin.

Zwar hat die noch junge Regierung aus SPD, Grünen und FDP auf die „Zeitenwende“ (Kanzler Olaf Scholz) mit bemerkenswerter Entschlossenheit reagiert. Was eben noch undenkbar zu sein schien, wird plötzlich von breiten Mehrheiten getragen: Deutschland liefert Waffen an die Ukraine, rüstet auf, reduziert die Abhängigkeit von russischem Gas, erwacht aus einem jahrzehntelangen geopolitischen Dämmerschlaf.

Historische Fehlkalkulation

Doch auch wenn im Rest Europas die Erleichterung über die deutsche Kurskorrektur groß ist: Die Zeitenwende in Europa geht für die Bundesrepublik mit einem Ansehens- und Einflussverlust einher. Nicht nur Deutschlands Naivität rächt sich, sondern auch die Überheblichkeit, mit der die Deutschen in der EU lange aufgetreten sind.

Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise triumphierte der damalige Unionsfraktionschef Volker Kauder: „Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen.“ Ein Satz, der wegen seiner geschichtsvergessenen Arroganz bis heute nachhallt.

Das Modell der deutschen Energiewende in Europa zu vermarkten dürfte künftig jedenfalls in etwa genauso schwer sein, wie Abnehmer für russische Staatsanleihen zu finden. Die Energiepartnerschaft mit Russland, inklusive der gegen den heftigen Widerstand der Osteuropäer vorangetriebenen Ostseepipeline Nord Stream 2, hat sich als historische Fehlkalkulation herausgestellt. Die Idee, die eigene Versorgungssicherheit in russische Hände zu legen, erschien schon immer kühn, jetzt erweist sie sich als irrwitzig.

Andere Länder, die sich lange von Deutschland über ihre wirtschaftspolitischen Defizite belehren lassen mussten, waren klüger. Frankreich etwa kann sich in wesentlichen strategischen Fragen bestätigt fühlen. Seit Jahren warnt der französische Präsident Emmanuel Macron vor den Risiken einer einseitigen Rohstoffabhängigkeit, seit Jahren mahnt er die Wandlung der EU vom Markt zur Macht an.

Politischer Gravitationskern in Paris

Jetzt schlägt seine Stunde. In Versailles haben die Staats- und Regierungschefs die Stärkung der europäischen Energiesouveränität und die Transformation der EU vom Friedensprojekt zur Verteidigungsgemeinschaft beschlossen.

„Der russische Angriffskrieg stellt eine tektonische Verschiebung in der europäischen Geschichte dar“, heißt es in der Gipfelerklärung. Folge dieser „tektonischen Verschiebung“ ist auch eine Veränderung der innereuropäischen Machtbalance. Die Bundesrepublik bleibt das wirtschaftliche Kraftzentrum des Kontinents, doch der politische Gravitationskern verlagert sich nach Paris.

In den entscheidenden europäischen Debatten gibt Frankreich nun den Ton an, nicht Deutschland, das strategisches Denken erst wieder lernen muss. Auch die Osteuropäer werden ihren Einfluss stärken. Sie haben früh vor der militärischen Bedrohung durch Russland gewarnt. In Berlin wurden sie dafür belächelt.

Die Kosten der deutschen Kurzsichtigkeit lassen sich nun in der russischen Handelsbilanz ablesen: Hunderte Millionen Euro überweist die EU täglich nach Moskau, um russische Öl- und Gaslieferungen zu bezahlen. Der von der Ukraine verzweifelt geforderte Boykott russischer Rohstoffimporte scheitert an der Abhängigkeit der Bundesrepublik.

Europa steckt in der Energiefalle – dank deutscher Fehlentscheidungen. Die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik ist schwer beschädigt und wird sich so schnell nicht erholen.

