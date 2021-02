Gastkommentar – Expertenrat Sieben positive Seiten der Coronakrise

Die gesamte Telemedizin wird einen enormen Schub erhalten. In diesem Zusammenhang wird von „digitaler Resilienz“ gesprochen. Mit der Optimierung bei der Digitalisierung kann man sich bestmöglich gegen unvorhersehbare Krisen und äußere Probleme immunisieren. Deutschland steht hier erst am Anfang, wie etwa der Vergleich mit Korea in der Anwendung der Corona-App zeigt.

Zwar höre ich von Kollegen, dass Corona zu einer Gewichtszunahme und körperlicher Inaktivität führt. Daten und meine Beobachtungen bestätigen das so aber nicht. Eine Umfrage der DKV Krankenversicherung ergab, dass 37 Prozent der Befragten körperlich aktiver waren als vor Corona. 22 Prozent gaben an, dass sie jetzt deutlich mehr Rad fahren würden und auch zu Hause Fitnessübungen betreiben. 26 Prozent fahren mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz und wieder zurück.

Auch das ist eine ordentliche Zunahme. Meine These lautet: Ein zunehmender Teil der Bevölkerung wurde und wird sich gerade jetzt in dieser Gesundheitskrise darüber klar, wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist. Ich habe noch nie in öffentlichen Parks so viele Jogger gesehen wie in diesen Wochen und Monaten.