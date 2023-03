Geoeconomics Scheinriese Russland: Das Land hat den ökonomischen Krieg längst verloren

In dem Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende gibt es den Scheinriesen – eine Gestalt, die aus der Ferne riesengroß wirkt, die aber, je näher sie kommt, umso kleiner wird und nur noch zwergengroß ist, wenn man ihr schließlich gegenübersteht.

In der aktuellen Debatte über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vergessen wir manchmal, dass Russland nichts anderes als ein Scheinriese ist – seine Landmasse und seine vielen Tausend Nuklearwaffen mal ausgenommen. Die Wirtschaftskraft Russlands ist geringer als die Italiens. Deutschlands Wirtschaftsleistung ist mehr als doppelt so groß wie die russische. Die Wirtschaftskraft der 27 EU-Staaten übertrifft also die russische um das Siebenfache.

Addiert man die Wirtschaftskraft des gesamten Westens, also einschließlich USA, Kanada, Großbritannien, dann wird der Scheinriese Russland tatsächlich zu einem ökonomischen Zwerg.

Alles in allem sind die ökonomischen Aussichten für Russland nicht nur nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) düster, nimmt man die Effekte der Sanktionen und der künftig sinkenden Rohstofferlöse Russlands zusammen.

Noch düsterer wirken die demografischen Daten Russlands. Die Geburtenrate liegt seit 20 Jahren weit unter zwei Prozent, also der Rate, die ein Absinken der Bevölkerung vermeiden würde, und die Lebenserwartung eines jungen Russen kann sich heute mal gerade mit der Lebenserwartung in den ärmsten Entwicklungsländern messen. Hinzu kommt der Massenexodus aus Russland seit Februar 2022. Experten sprechen von fast einer Million Emigranten.

Besonders hochgebildete Fachkräfte verlassen Russland

Das besonders Schwerwiegende daran ist, dass sich unter diesen Auswanderern etwa zehn Prozent der Fachleute des russischen Hochtechnologiebereichs befinden – ein ungemein großer Aderlass für ein Land, das eigentlich nichts dringender braucht als eine innere Modernisierung, weg von der fatalen Übergewichtung des Rohstoffsektors.

Was bedeutet das für den Konflikt, in dem Russland sich nach Wladimir Putins eigenen Worten in einer historischen Auseinandersetzung mit dem Westen sieht? Nichts anderes, als dass unsere selbstbewusste Antwort an Moskau eine klare Botschaft ständig wiederholen sollte: Nicht nur haben wir die überlegene Kraft, die Ukraine tatsächlich so lange zu halten und zu unterstützen wie notwendig.

Mehr noch: Ein erneutes Wettrüsten würde Russland genauso glatt verlieren wie die Sowjetunion vor 40 Jahren, als Michael Gorbatschow schließlich einsah, dass er gegen die Wirtschafts- und Militärmacht USA keine Chance hatte, und sich dann mit Ronald Reagan auf die Start-Abrüstungsvereinbarung einließ. Ob Putin sich klar darüber ist, dass die jetzt von ihm verfügte Aussetzung des New-Start-Vertrags eigentlich nichts anderes ist als das verzweifelte Aufbäumen des Bankrotteurs kurz vor der Insolvenzerklärung?

Fragen wir nach den Gründen für den alliierten Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg, dann sind sicher Schlachten an den Fronten im Osten wie im Westen wichtige Wegmarken gewesen. Den entscheidenden Ausschlag für den Durchbruch der Alliierten 1944/45 hat indes die gewaltige politische, wirtschaftliche und rüstungswirtschaftliche Gewaltanstrengung der USA gegeben. Sie allein produzierten mehr Rüstungsgüter als die Volkswirtschaften aller anderen Kombattanten zusammen, vom nuklearen Manhattan-Projekt einmal ganz abgesehen.

Nicht kleckern, sondern klotzen

Darin liegen wichtige Lehren für die jetzt zu treffenden Entscheidungen in Berlin, Brüssel und in den anderen Partnerländern. Es hat in Deutschland leider ein Jahr gedauert – trotz proklamierter Zeitenwende leider ein verlorenes Jahr –, bis mit dem neuen Verteidigungsminister die Erkenntnis Einzug hielt, dass dieser Krieg für die Ukraine nur dann erfolgreich enden wird, wenn wir nicht kleckern, sondern klotzen, was das Hochfahren von Munitionsherstellung und Rüstungsproduktion bei uns und unseren Partnern betrifft. Es ist Krieg in Europa, und die Zeitenwende hat erst gerade einmal begonnen!

Fazit: Statt sich in peinlicher Selbstabschreckung zu präsentieren, sollten wir mit Selbstvertrauen Russland als das sehen und behandeln, was es wirklich ist: ein Scheinriese, von dem wir uns mit seinen wiederholten nuklearen Drohgesten nicht einschüchtern lassen sollten. Halten wir es doch mit den mutigen Ukrainern, die laut einer von der Münchner Sicherheitskonferenz beauftragten Meinungsumfrage mit übergroßer Mehrheit auf die Frage, was sie wohl täten, wenn Russland eine taktische Nuklearwaffe einsetzen würde, konterten: weiterkämpfen.

