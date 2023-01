 Kolumne Geoeconomics: Die Bundesregierung sollte den Weg für Panzerlieferungen frei machen

Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass sie keine Alleingänge bei Waffenlieferungen will. Jetzt, wo Großbritannien Kampfpanzer liefert, sollte die Bundesregierung mitgehen, meint Jana Puglierin.

Dr. Jana Puglierin ist Head of Office and Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations (ECFR). Die Autorin

Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe an diesem Freitag in Ramstein ist der Druck auf die Bundesregierung groß, sich in Fragen der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zu positionieren. Viel spricht dafür, dass die Bundesregierung eine europäische Leopard-2-Koalition nicht nur ermöglichen, sondern sich auch aktiv daran beteiligen sollte.

Immer wieder hat Bundeskanzler Olaf Scholz in der Vergangenheit betont, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine werde es keine deutschen Alleingänge geben. Für Berlin war wichtig, jede Entscheidung in enger Abstimmung mit den Verbündeten zu treffen.

Inzwischen ist klar, dass Deutschland bei Waffenlieferungen keine Vorreiterrolle einnehmen möchte, sondern sich immer erst zu weiteren Schritten entschließt, wenn auch andere Staaten ihre Bereitschaft signalisiert haben. Bisher aber hatte kein Nato-Mitgliedstaat Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert oder auch nur diese Absicht bekundet.